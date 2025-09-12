Lamine Yamal es hoy uno de los nombres más reconocidos del fútbol mundial, con 18 años y un lugar asegurado tanto en el FC Barcelona como en la Selección Española. Sin embargo, detrás de su presente exitoso existe una historia personal marcada por los sacrificios de su familia y una infancia muy distinta a la que vive hoy.

En el podcast Resonancia de Corazón de José Ramón de la Morena, Yamal reveló detalles íntimos de sus orígenes: desde cómo llegaron sus abuelos y padres a España hasta los años en los que vivió en residencias juveniles y habitaciones prestadas. Su relato muestra la otra cara de un futbolista que aprendió desde pequeño a valorar la estabilidad y la felicidad de los suyos.

Infancia de Lamine Yamal y su familia en España

El primer capítulo de esta historia lo escribió su abuela paterna. “Mi abuela llegó sola a España desde Marruecos, colándose en un autobús. Fue la primera en llegar. Empezó a trabajar para que mi padre pudiera venir”, contó Yamal.

Su madre, por su parte, llegó desde Guinea acompañada de esa misma abuela. El destino los unió en Barcelona, donde sus padres se conocieron y empezaron una vida en común marcada por el esfuerzo y las dificultades económicas.

Dónde creció Lamine Yamal antes de llegar al Barcelona

Los primeros años de vida de Yamal transcurrieron en una residencia para jóvenes padres. Él mismo lo relató: “Empezamos a vivir en una residencia de más padres jóvenes. Yo me crie ahí, era como un comedor donde nos daban comida a todos”.

Posteriormente, la familia pasó por diversas habitaciones cedidas por amigos. Fue una etapa de mucha inestabilidad que coincidió con la separación de sus padres, otro factor que marcó su niñez.

Los sacrificios familiares que marcaron a Yamal

El relato de Yamal pone en valor los sacrificios de su familia para salir adelante. Su madre y su abuela fueron piezas fundamentales, trabajando duro y apoyándose mutuamente para darle un mejor futuro. Esos recuerdos, aunque difíciles, forjaron el carácter competitivo y resiliente que hoy muestra en la élite del fútbol.

“Luego siempre hemos vivido en alguna habitación que dejaban amigos, hasta que se separaron mis padres”, agregó. Ese entorno lo obligó a madurar pronto y a entender la importancia de cada pequeño logro familiar.

El cambio de vida de Lamine Yamal y su familia

El contraste entre el pasado y el presente es enorme. Hoy, Yamal reconoce que la felicidad de su familia es lo que más lo motiva: “Venía de estar en un piso donde la cocina y la habitación estaban en el mismo sitio. Veo a mi madre feliz, que mi hermano puede tener la infancia que yo hubiera querido, que mi padre está tranquilo en su casa, que mi abuela también. Mi madre es mi reina, es lo que más quiero. Es todo lo que un niño puede pedir”.

Sus palabras reflejan la importancia de ese cambio de vida, no solo para él como futbolista, sino para toda su familia, que hoy disfruta de una estabilidad que antes parecía lejana.

La madre y la abuela de Yamal: pilares de su vida

En su relato, Yamal resaltó especialmente la figura de su madre y su abuela. Ellas representan la base de todo lo que ha conseguido, y el jugador no duda en calificarlas como sus referentes personales.

La abuela abrió camino en España y fue quien permitió que la familia pudiera asentarse. Su madre, a quien define como “su reina”, es la persona más importante en su vida, la que le enseñó a luchar y a valorar lo esencial.

Cómo influyó su infancia en su carácter competitivo

Los sacrificios y la vida en condiciones humildes marcaron profundamente a Yamal. Esa experiencia explica en parte su madurez, su ambición y su carácter dentro del campo. Cada jugada y cada gol llevan detrás una historia de resiliencia y de agradecimiento hacia quienes lo acompañaron desde el inicio.

Hoy, con el éxito deportivo de su lado, Yamal no olvida de dónde viene y comparte su historia como ejemplo de superación, un recordatorio de que detrás de cada estrella hay un camino lleno de esfuerzo familiar.

Lamine Yamal, de la dificultad a la élite del fútbol

El relato íntimo del jugador muestra cómo pasó de crecer en una residencia juvenil y en habitaciones prestadas, a convertirse en ídolo del Barcelona y figura de la Selección Española. Esa transformación no solo habla de su talento, sino de la fortaleza que heredó de su familia.

Hoy, su presente es radicalmente distinto, pero Yamal mantiene vivo el recuerdo de sus orígenes, con la certeza de que su historia no es solo la de un futbolista exitoso, sino la de una familia que nunca dejó de luchar.