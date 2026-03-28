La Selección Colombia tendrá una de sus pruebas más exigentes en la preparación rumbo al Mundial 2026 cuando enfrente a Francia en la Fecha FIFA. Tras la derrota ante Croacia, el equipo dirigido por Néstor Lorenzo se medirá a una de las potencias del fútbol mundial, liderada por una de las grandes figuras de la actualidad.

En ese contexto, todas las miradas apuntan a Kylian Mbappé, capitán y goleador de la selección francesa, quien llega en un momento brillante de su carrera. No solo es el referente ofensivo del equipo, sino que está a las puertas de alcanzar un récord histórico con su selección.

Kylian Mbappé, a uno del récord de goleador histórico con Francia

Mbappé llega al partido ante Colombia con un objetivo claro: igualar el récord de máximo goleador histórico de la selección de Francia. El delantero viene de marcarle a Brasil su gol número 56 con el combinado nacional, quedando a solo una anotación de alcanzar a Olivier Giroud, quien lidera esa clasificación en solitario.

Esto convierte el duelo ante Colombia en un escenario ideal para que Mbappé alcance una marca que lo consolidaría aún más en la historia del fútbol francés. Cada balón que toque en ataque será una amenaza directa para la defensa colombiana.

Los números de Mbappé con la selección de Francia

El impacto de Kylian Mbappé con Francia es impresionante y lo posiciona como uno de los jugadores más determinantes del fútbol mundial. Estos son sus principales registros con la selección:

95 partidos disputados

56 goles anotados

34 asistencias

Campeón del Mundo en 2018

Subcampeón del Mundo en 2022

Campeón de la Nations League en 2021

Bota de Oro del Mundial 2022

A estos datos se suma su rendimiento en Copas del Mundo, donde acumula 12 goles en 14 partidos, una cifra que lo acerca a otro récord histórico.

Mbappé y su objetivo en los Mundiales: el récord de Klose

Además del récord con su selección, Mbappé también tiene en la mira una marca histórica a nivel mundial. El delantero francés suma 12 goles en Copas del Mundo, quedando a solo cuatro de igualar el récord absoluto que pertenece a Miroslav Klose, máximo goleador en la historia de los Mundiales.

Este dato refuerza la dimensión del jugador que enfrentará Colombia. A su edad, Mbappé no solo ya es campeón del mundo, sino que también está en camino de romper marcas que han perdurado durante décadas.

Qué significa Mbappé para el juego de Francia

Más allá de los números, Mbappé es el eje ofensivo de Francia. Su velocidad, capacidad de definición y lectura de juego lo convierten en un futbolista difícil de controlar.

Como capitán del equipo, también asume un rol de liderazgo dentro y fuera del campo. Su presencia condiciona a las defensas rivales, que deben ajustar su planteamiento para intentar contenerlo. Ante Colombia, será el principal foco de atención en la zaga, en un partido que exigirá máxima concentración en cada acción defensiva.

El reto para la Selección Colombia ante una estrella mundial

Para la Selección Colombia, enfrentar a Kylian Mbappé representa un desafío de alto nivel. No solo se trata de medir fuerzas ante una potencia, sino de competir contra uno de los mejores jugadores del mundo.

El equipo deberá trabajar en bloque, reducir espacios y mantener disciplina táctica para intentar neutralizar su impacto en el juego. Además, el contexto del partido añade un componente extra: Mbappé llega motivado por la posibilidad de alcanzar un récord histórico, lo que aumenta su peligrosidad en cada jugada.

Un partido ante Mbappé con historia en juego

El duelo entre Colombia y Francia no será un amistoso más. Más allá de la preparación para el Mundial 2026, el encuentro estará marcado por la posibilidad de que Mbappé alcance una marca histórica con su selección.

Cada acción ofensiva del delantero francés tendrá un valor especial, en un partido que combina preparación, competencia y la búsqueda de un récord. La Selección Colombia se enfrentará así a un rival de máxima exigencia, liderado por una figura que está escribiendo su nombre en la historia del fútbol mundial.