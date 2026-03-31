La historia se repite para Italia. La selección europea volvió a quedarse sin Mundial, esta vez rumbo a 2026, en un nuevo episodio que profundiza una de las crisis deportivas más impactantes en el fútbol internacional. El equipo no logró superar el repechaje y confirmó su ausencia por tercera Copa del Mundo consecutiva.

El golpe se dio en condición de visitante ante Bosnia, en un partido que tuvo de todo: ventaja inicial, expulsión, empate agónico y una definición por penaltis que terminó sellando la eliminación. Así, Italia suma un nuevo fracaso en un proceso que, pese a cambios en el banquillo, sigue sin encontrar respuestas.

Italia eliminada en el repechaje al Mundial 2026: así fue el partido ante Bosnia

El duelo definitivo del repechaje se jugó en Bosnia, donde Italia llegó con la obligación de ganar para asegurar su clasificación al Mundial 2026. El partido comenzó de manera favorable para los italianos. El gol de Moise Kean les dio la ventaja y parecía encaminar la clasificación. Sin embargo, el desarrollo del encuentro cambió drásticamente antes del descanso.

A los 41 minutos, Alessandro Bastoni fue expulsado, dejando a Italia con un jugador menos. A partir de ese momento, el equipo perdió control del partido y comenzó a ceder terreno. Bosnia aprovechó la superioridad numérica y encontró el empate al minuto 79 con gol de Haris Tabakovic. El partido se fue a la prórroga sin que ninguno de los dos equipos lograra marcar la diferencia.

Penaltis entre Bosnia e Italia: una definición que marcó la eliminación

Tras el empate en el tiempo extra, la clasificación se definió desde el punto penal. Allí, Bosnia fue contundente y no dejó margen para la reacción italiana. Gianluigi Donnarumma no logró atajar ninguno de los cobros. Bosnia convirtió sus cuatro disparos, con goles de Benjamin Tahirovic, Haris Tabakovic, Kerim Alajbegovic y Esmir Bajraktarevic.

Por Italia, solo anotó Sandro Tonali. Fallaron Francesco Esposito y Bryan Cristante, lo que dejó el marcador final de 4-1 en la tanda de penaltis. La eliminación quedó sellada y Bosnia aseguró su clasificación al Mundial 2026.

Italia y el repechaje a la Copa del Mundo: una historia reciente de fracasos

La eliminación ante Bosnia no es un hecho aislado. Italia ha tenido dificultades constantes en los repechajes en los últimos años.

Rumbo al Mundial de Rusia 2018, el equipo fue eliminado por Suecia tras perder 1-0 en la serie, con gol de Jakob Johansson.

el equipo fue eliminado por tras perder 1-0 en la serie, con gol de Jakob Johansson. Posteriormente, en el camino hacia Catar 2022, Italia volvió a caer en esta instancia, esta vez ante Macedonia del Norte , que ganó 1-0 con anotación de Aleksandar Trajkovski.

Italia volvió a caer en esta instancia, esta vez ante , que ganó 1-0 con anotación de Aleksandar Trajkovski. Ahora, en la ruta hacia el Mundial 2026, el resultado se repite. Italia no logró superar el repechaje ante Bosnia y vuelve a quedarse fuera de la Copa del Mundo.

Italia en los Mundiales: una ausencia que se prolonga

La última participación de Italia en una Copa del Mundo sigue siendo la de Brasil 2014. En ese torneo, el equipo fue eliminado en la fase de grupos, quedando por detrás de Costa Rica y Uruguay en la tabla de posiciones.

Desde entonces, Italia no ha vuelto a disputar un Mundial. La seguidilla de eliminaciones en repechaje prolonga una ausencia que ya se convierte en una de las más llamativas en la historia reciente del fútbol.

Un nuevo golpe para una potencia histórica en Copas del Mundo

La eliminación de Italia rumbo al Mundial 2026 confirma una tendencia preocupante para una selección que históricamente ha sido protagonista en la Copa del Mundo.

El equipo no logró sostener su ventaja, sufrió en inferioridad numérica y falló en la definición desde el punto penal. Elementos que terminaron marcando una nueva caída en un momento decisivo.

El fútbol italiano enfrenta así un nuevo desafío: reconstruirse y encontrar soluciones que le permitan regresar al escenario más importante del fútbol mundial, tras una ausencia que ya suma tres ediciones consecutivas.