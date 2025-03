El día en que volvió a contar con Leo Messi en cancha, Inter Miami clasificó a cuartos de final de la Concachampions. Está entre los 8 mejores equipos del certamen internacional y ya tiene rival definido para la llave por el cupo en la semifinal: Los Angeles FC. Ha ganado todos los partidos disputados en el evento.

Primero eliminó a Kansas City y ahora hizo lo propio con Cavalier, en una llave en la que Lionel Messi jugó poco menos de 40 minutos. En la ida la victoria fue por 2-0 con goles de Tadeo Allende y Luis Suárez; en la vuelta, otra vez el uruguayo anotó y hubo gol de Leo Messi, cerrando un 4-0 global para la clasificación de Inter Miami a la siguiente fase.

El gol de Messi a Cavalier y cuántos lleva con Inter Miami

Sobre el final del duelo ante el cuadro jamaiquino, Leo Messi logró el gol del 0-2 definitivo tras asistencia de Santiago Morales. Fue su tercer gol de la temporada y el número 37 en 43 partidos con el equipo. Además tiene 20 asistencias, para completar 57 contribuciones de gol. ¡Impresionante!

Gol del Mejor de todos los tiempos 🐐🤩pic.twitter.com/20YLYvp8oY — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) March 14, 2025

¿Por qué Messi no está siendo titular en Inter Miami y cuánto jugó ante Cavalier?

La situación con el argentino llama la atención, ya que no hizo parte del 11 de Inter Miami en los 4 recientes compromisos. La razón es una fatiga muscular que se ha manejado con precaución. El argentino no sería arriesgado hasta no estar al 100%. Así se le vio en la visita a Cavalier en la que volvió a jugar luego de 3 compromisos. Entró al minuto 53 reemplazando a Luis Suárez. Cerró el partido con gol.

El rival de Inter Miami en cuartos de final de la Concacaf Champions Cup

Luego de eliminar a Kansas City y Cavalier, lo que viene para Inter Miami en la competencia internacional es la llave de cuartos de final ante Los Angeles FC, el equipo que dejó en el camino a Colorado Rapids y Columbus Crew. Tiene al colombiano Eddie Segura en su defensa y cuenta con figuras reconocidas como los franceses Hugo Lloris (arquero) y Olivier Giroud (delantero). La llave se jugará en abril, con fechas todavía por definir.

Los otros partidos de cuartos en la Concacaf Champions Cup

Llave 1: Los Angeles FC vs Inter Miami

Los Angeles FC vs Inter Miami Llave 2: Vancouver Whitecaps vs Pumas UNAM o Liga Alajuelense

Vancouver Whitecaps vs Pumas UNAM o Liga Alajuelense Llave 3: Club América vs Cruz Azul

Club América vs Cruz Azul Llave 4: LA Galaxy vs Tigres UANL.

Los títulos que ha ganado Inter Miami

El equipo que cuenta en el plantel con Leo Messi y Luis Suárez, entre otros, tiene un par de coronaciones en su historia. Ambas las logró recientemente, con ellos en el plantel: Leagues Cup en 2023 y Supporter’s Shield en 2024. Ahora está protagonizando una figuración importante en otro certamen internacional, en busca de otra coronación.

Resultados de Inter Miami en la temporada 2025

El equipo que dirige Javier Mascherano, durante el 2025, jugó 7 partidos oficiales hasta este duelo en Jamaica. Los disputó entre la MLS y la Concacaf Champions Cup. Ganó 6 y empató uno.

MLS: un empate y dos triunfos

Triunfos (2): Houston Dynamo (1-4) y Charlotte (1-0).

Houston Dynamo (1-4) y Charlotte (1-0). Empate: New York City (2-2, local).

Concacaf Champions Cup: ¡4 VICTORIAS!