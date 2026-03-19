La Conmebol Sudamericana 2026 ya tiene definidos sus grupos y con ello el camino que deberán recorrer los equipos en busca del título continental. Entre los protagonistas aparecen dos representantes del fútbol colombiano: Millonarios y América de Cali, que lograron su clasificación tras superar las fases previas.

Ambos clubes llegan con expectativas altas y con la responsabilidad de competir en un torneo que cada vez gana más nivel. El sorteo definió rivales exigentes y escenarios complejos, en una fase de grupos que comenzará en abril y que será determinante para sus aspiraciones internacionales.

Cómo se definieron los grupos de la Copa Sudamericana 2026

El sorteo de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026 se realizó en la sede de la Conmebol en Luque, Paraguay. Allí se distribuyeron los 32 equipos clasificados en ocho grupos de cuatro clubes cada uno.

Cada grupo quedó conformado por un equipo de cada bombo, buscando equilibrio competitivo entre los participantes. A diferencia de la Copa Libertadores, en la Sudamericana solo el primero de cada grupo clasifica directamente a los octavos de final, mientras que los segundos deberán disputar un repechaje ante equipos provenientes de la Libertadores.

La fase de grupos se jugará entre el 7 y el 9 de abril en su primera jornada, y se extenderá hasta el 27 de mayo, en un calendario ajustado que exigirá regularidad a todos los equipos.

Grupo de América de Cali en la Copa Sudamericana 2026

América de Cali aseguró su lugar en esta instancia tras eliminar a Atlético Bucaramanga. El equipo escarlata ganó la llave en condición de local y ahora, siendo cabeza de serie, competirá de esta forma:

GRUPO A

América de Cali (COL)

Club Atlético Tigre (ARG)

Macará (ECU)

Alianza Atlético (PER)

Grupo de Millonarios en la Copa Sudamericana 2026

Millonarios llega a la fase de grupos tras dejar en el camino a Atlético Nacional, derrotándolo nada menos que en el Atanasio Girardot. Ahora, el equipo embajador afrontará un reto internacional en un grupo que mezcla tradición y dificultad. Así competirá:

GRUPO C

Sao Paulo FC (BRA)

MILLONARIOS FC (COL)

Boston River (URU)

O’Higgins (CHI).

Cuándo empieza la fase de grupos de la Sudamericana 2026

El calendario de la fase de grupos ya está definido y marca el inicio de la competencia en la segunda semana de abril. Los primeros partidos se jugarán entre el 7 y el 9 de ese mes. A partir de ahí, se disputarán seis jornadas hasta el 27 de mayo, fecha en la que se conocerán los equipos que avanzarán a la siguiente fase. Este formato obliga a los clubes a mantener un nivel constante durante varias semanas, combinando la competencia internacional con sus torneos locales.

Todos los grupos de la Conmebol Sudamericana 2026