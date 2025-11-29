Se acabó la espera: este sábado, en el estadio Monumental de Lima, Flamengo y Palmeiras dirimirán cuál es el mejor equipo del continente en la gran final de la Copa Libertadores 2025. Un episodio más en la eterna disputa entre Cariocas y Paulistas, con dos escuadras que hoy por hoy son, sin duda alguna, las más poderosas de Brasil. Estadio repleto, tensión máxima y un choque que promete emociones desde el primer minuto. ¡Partidazo!

Flamengo vs Palmeiras: Canales de televisión y transmisiones streaming para ver HOY

Duelo de gigantes por la gloria continental

La Copa Libertadores 2025 volverá a coronar a un campeón brasileño, como ha ocurrido durante los últimos siete años. La final entre Palmeiras y Flamengo enfrenta a dos proyectos que han dominado Sudamérica en la última década, ambos con la posibilidad de alcanzar su cuarta copa y consolidar definitivamente su hegemonía regional.

Se trata de un cruce cargado de historia reciente: desde 2019 estos clubes han sido protagonistas constantes del torneo, con planteles llenos de figuras, líneas ofensivas potentes y una rivalidad que ha crecido al calor de las definiciones continentales. El formato a partido único, implantado en 2019, añade dramatismo total a una final que tendrá como sede la ciudad de Lima, Perú.

Un antecedente que todavía pesa

Palmeiras y Flamengo solo se han enfrentado una vez en una final de Libertadores, en 2021. Aquella noche, Palmeiras levantó el trofeo tras imponerse 2-1 en tiempo extra, con Raphael Veiga como uno de los héroes del partido. Aunque el historial directo en finales es corto, la rivalidad se ha alimentado en el Brasileirão y en copas nacionales con enfrentamientos intensos y muy parejos.

En esta edición, la expectativa es altísima: dos estilos contrastados, dos planteles profundos y dos hinchadas que consideran este partido casi un asunto de identidad.

¿Cómo llega Palmeiras a la final de la Copa Libertadores 2025?

Palmeiras alcanza la final con números impresionantes:

83% de victorias como local en la competición.

12 de los últimos 13 partidos sin perder en Libertadores.

Solo cuatro goles recibidos en la fase de grupos.

Sin embargo, el Verdao ha sufrido recientemente contra Flamengo, cayendo en tres de los últimos seis encuentros, incluido el más reciente, 3-2 en Río de Janeiro en octubre. Para Abel Ferreira, controlar los tiempos y la mitad de la cancha será imprescindible para resistir el poderío ofensivo del rival.

¿Cómo llega Flamengo a la final de la Copa Libertadores 2025?

Flamengo, por su parte, aterriza en la final con una de las ofensivas más determinantes del continente:

132 goles en sus últimos 71 partidos.

83% de encuentros anotando al menos un gol.

Una media de 396 pases por partido, reflejo de su estilo dominante.

Además, el Mengão llega invicto en nueve de sus últimos diez compromisos continentales, un envión anímico importante para afrontar una final que promete ser de alto voltaje.

Flamengo vs Palmeiras: posibles alineaciones

A continuación, las posibles formaciones para la gran final de la Copa Libertadores 2025:

Flamengo:

Agustín Rossi; Varela, Danilo, Léo Pereira, Alex Sandro; Erick Pulgar, Jorginho, Luiz Araújo, Giorgian Arrascaeta, Jorge Carrascal; Bruno Henrique.

Entrenador: Filipe Luis.

Palmeiras:

Carlos Miguel; Khellven, Murilo, Gustavo Gómez, Piquerez; Bruno Fuchs, Andreas Pereira, Raphael Veiga, Allan; Vitor Roque, Flaco López.

Entrenador: Abel Ferreira.