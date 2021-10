Empezó el efecto Messi en PSG: remontó y ganó en Champions

Paris Saint-Germain inició la semana con los problemas personas de Mauro Icardi, quien está en separaciones con su esposa Wanda Icardi y no fue a entrenar. Aunque el técnico Mauricio Pochettino lo convocó para el partido contra el Leipzig, de la tercera jornada de la fase de grupos de Champions League, al final no lo puso ni en el banco, porque todo indica que está muy afectado y no es capaz de jugar.

Sin embargo, sus compañeros sacaron la cara y en el estadio Parque de los Príncipes ganaron por 3-2 , luego de tener el marcador adverso. ¿La figura? Lionel Messi, quien ya parece más acoplado al grupo y comenzó a surgir efecto su presencia y talento.

En tan solo nueve minutos de partido, Kylian Mbappé puso el primero para la ventaja del PSG, pero rápidamente el cuadro alemán empató y se puso encima con anotaciones de André Silva al 28′ y Nordi Mukiele al 57′.

Pasó el tiempo y no se veía fácil para los locales, de hecho, los bávaros se adueñaron del encuentro por algunos tramos, pero para eso estaba la Pulga, quien tras juntarse con Mbappé demostró que están para grandes cosas en la temporada.

A los 67′ empató el argentino y repitió a los 74′, de penal, para poner a ganar a su equipo, con su primer doblete desde que llegó para vestir la camiseta del conjunto parisino. Al final, Kylian pudo aumentar con otro cobro desde los once pasos, pero lo desperdició.