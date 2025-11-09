El futuro de Jhon Arias podría dar un giro inesperado. En medio de su difícil presente en el Wolverhampton de la Premier League, desde Brasil han surgido versiones que apuntan a un posible regreso del colombiano al Fluminense, club donde se convirtió en figura e ídolo. La intención habría sido planteada por uno de los candidatos a la presidencia del equipo carioca.

El mal momento de Jhon Arias en Inglaterra

El paso de Jhon Arias por el fútbol inglés no ha sido el esperado. Su equipo, el Wolverhampton, atraviesa una crisis deportiva tras la derrota 3-0 ante Chelsea, que lo mantiene en el fondo de la tabla de la Premier League. En ese contexto, Arias solo ha disputado 12 partidos sin registrar goles ni asistencias, lo que ha generado cuestionamientos sobre su rendimiento y adaptación.

La situación se agravó con la salida del técnico Vitor Pereira y del director deportivo Doménico Teti, los principales responsables de su llegada al club inglés. Con ambos fuera del proyecto, el atacante colombiano perdió respaldo interno y su continuidad quedó en duda.

Fluminense quiere repatriar a su ídolo

En medio de este panorama, Fluminense estaría dispuesto a aprovechar la coyuntura para intentar el regreso de Arias. La iniciativa fue revelada por Ademar Arrais, candidato a la presidencia del club, quien aseguró públicamente que su plan contempla repatriar al jugador y a otras figuras recientes del “Flu”.

“Vamos a gestionar la repatriación de Arias y Nino, como mínimo. No digo que lo vaya a conseguir, pero no escatimaré esfuerzos para traerlos de vuelta”, expresó Arrais en el programa Jornada 1902.

Arias dejó una huella profunda en el equipo carioca: disputó 230 partidos, marcó 47 goles, dio 55 asistencias y fue protagonista en la conquista de la Copa Libertadores 2023. Por eso, su regreso sería visto como un golpe emocional y deportivo importante para los hinchas.

Un regreso complicado por el alto costo del traspaso

Pese al deseo del Fluminense, la operación no sería sencilla. Arias tiene contrato vigente con el Wolverhampton hasta junio de 2029, y el club inglés pagó cerca de 17 millones de euros por su fichaje hace apenas cinco meses. Cualquier negociación implicaría una cifra elevada, por lo que el plan del club brasileño sería proponer un préstamo por un año, con cargo alto y opción de compra.

Otros equipos también siguen de cerca su situación

La incertidumbre sobre el futuro de Arias no solo interesa a Fluminense. En los últimos días surgieron versiones que vinculan al Flamengo, que estaría atento a la evolución del jugador en Inglaterra y dispuesto a iniciar gestiones si su situación no mejora. Sin embargo, las complejidades contractuales y el alto valor de su pase representan obstáculos considerables.

Arias mantiene la ilusión de consolidarse en Europa

Pese a las dificultades, Jhon Arias ha reiterado su deseo de triunfar en el fútbol europeo, objetivo que cumplió al llegar a Inglaterra. Su exentrenador Vitor Pereira manifestó recientemente confianza en el proceso de adaptación del colombiano:

“Es una liga diferente, con un ritmo muy alto, pero él está ganando confianza. Partido tras partido va entendiendo mejor el sistema y eso le ayudará a mejorar”, comentó el técnico portugués antes de su salida.

El panorama de Arias sigue abierto, con su nombre nuevamente en el radar del mercado sudamericano. Mientras Fluminense sueña con su retorno y Flamengo evalúa su situación, el colombiano intenta recuperar protagonismo y mantener viva su apuesta por el fútbol europeo.