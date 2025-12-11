La Copa de Brasil entra en su recta final con una semifinal cargada de historia, rivalidad y necesidad. Vasco da Gama y Fluminense se enfrentarán en uno de los clásicos más apasionantes del fútbol brasileño, un duelo que definirá al primer finalista del torneo. El partido se disputará el jueves 11 de diciembre, desde las 20:00 horas en Brasil y 18:00 en Colombia, en un escenario legendario: el estadio Maracaná, con capacidad para más de 78 mil espectadores.

Será una noche donde ambos equipos llegarán con realidades diferentes, pero con la misma ambición. Vasco busca coronar una campaña copera sólida tras un Brasileirao complicado, mientras Fluminense vive un buen momento competitivo y pretende mantener su camino hacia otro título nacional.

Dónde ver Vasco da Gama vs Fluminense en TV y streaming

A continuación, las opciones de transmisión confirmadas:

Brasil: SporTV (TV), Premiere (TV por suscripción) y Prime Video (streaming)

(TV), (TV por suscripción) y (streaming) Colombia y resto de Sudamérica: No tiene señal oficial confirmada

México: ESPN 2 y Disney+ Premium.

Dónde se juega la semifinal de la Copa de Brasil: el mítico estadio Maracaná

El partido tendrá lugar en el Maracaná, un recinto emblemático del fútbol mundial, con capacidad para aproximadamente 78.000 espectadores. Fluminense será local administrativamente, mientras Vasco contará con una fuerte presencia de hinchas buscando soñar con una final inesperada.

Horario del partido país por país

Además de Brasil y Colombia, estos son algunos horarios destacados:

Argentina: 20:00

20:00 Chile: 20:00

20:00 Perú: 18:00

18:00 Ecuador: 18:00

18:00 México (CDMX): 16:00

16:00 Estados Unidos (ET): 17:00

17:00 Estados Unidos (PT): 14:00

14:00 España: 00:00 (del 12 de diciembre)

00:00 (del 12 de diciembre) Portugal: 23:00

23:00 Reino Unido: 23:00

23:00 Francia: 00:00

Probables alineaciones de Vasco da Gama y Fluminense

Vasco da Gama: Léo Jardim; Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Robert Renan, Puma Rodríguez; Cauan Barros, Thiago Mendes, Philippe Coutinho, Nuno Moreira, Andrés Gómez y Rayan. DT: Fernando Diniz.

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Juan Pablo Freytes, Rene; Matheus Martinelli, Hércules, Luciano Acosta; Yéferson Soteldo, Kevin Serna y Everaldo. DT: Luis Zubeldía.

Cómo llegaron Vasco da Gama y Fluminense a la semifinal de la Copa de Brasil

Vasco llega a esta instancia tras un año irregular en el Brasileirão, pero con un camino copero sólido. Aseguró su pase a semifinales tras eliminar al Botafogo por penales (5-3) en cuartos de final, una serie vibrante que revivió la ilusión del Gigante da Colina.

Antes, superó al CSA (3-1 en el global) en octavos y avanzó en las fases iniciales eliminando a União Rondonópolis, Nova Iguaçu y Operário-PR (vía penales 7-6).

Ahora, con Diniz al mando y Coutinho recuperando protagonismo, sueñan con su segundo título del certamen.

Fluminense, por su parte, ha sido uno de los equipos más consistentes de la edición. Arrasó en la fase inicial con goleadas como el 8-0 ante Águia de Marabá, 5-1 ante Aparecidense y victoria ante Caxias (2-1). En octavos eliminó a Internacional (3-2 en el global) y en cuartos superó a Bahía por 2-1, consolidando una campaña seria. Bajo el mando de Luis Zubeldía, Fluminense combina experiencia con velocidad en las bandas y creatividad en el mediocampo.

Contexto del partido de la semifinal de la Copa de Brasil

La semifinal llega con dos estilos contrastados, pero ambos con gran identidad. Vasco apuesta por la tenencia y la proyección ofensiva, mientras Fluminense ha demostrado equilibrio, inteligencia táctica y un ataque que puede marcar diferencias en cualquier momento.

Es un duelo lleno de historia, emoción y presión. El ganador se convertirá en finalista de la Copa de Brasil, un título que otorga prestigio y clasificación internacional.