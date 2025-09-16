La fase de liga de la Champions League 2025-26 comienza con un partido atractivo: Tottenham vs Villarreal, un duelo inédito en competiciones europeas que abre la ilusión de ambos equipos en el certamen continental. El Tottenham Hotspur Stadium será el escenario de este choque que promete emociones fuertes, enfrentando a dos clubes que en los últimos años han logrado consolidarse entre los habituales del máximo torneo de clubes.

El encuentro se jugará el martes 16 de septiembre, con horario de 21:00 en España y 14:00 en Colombia, una franja que permite a miles de aficionados en Europa y América seguir en vivo este compromiso. La expectativa es alta, ya que tanto Spurs como el Submarino Amarillo sueñan con comenzar la temporada europea con el pie derecho.

Dónde ver Tottenham vs Villarreal en TV y online

El partido contará con cobertura en distintas cadenas y plataformas de transmisión oficial:

España : M+ Liga de Campeones 2 (dial 61 de Movistar Plus+ o dial 116 de Orange TV) y M+ Liga de Campeones 4 (dial 180 de Movistar Plus+ o dial 276 de Orange TV).

: M+ Liga de Campeones 2 (dial 61 de Movistar Plus+ o dial 116 de Orange TV) y M+ Liga de Campeones 4 (dial 180 de Movistar Plus+ o dial 276 de Orange TV). Colombia y resto de Latinoamérica : ESPN 5 en TV y Disney Plus en streaming.

: ESPN 5 en TV y Disney Plus en streaming. México: SPACE.

Así, los hinchas podrán disfrutar del debut de Tottenham y Villarreal en esta edición de la Champions, con alternativas tanto en televisión como online.

Horario del partido en distintos países

Además de España y Colombia, el Tottenham vs Villarreal podrá seguirse en vivo en los siguientes horarios:

Argentina: 16:00 horas

Chile: 15:00 horas

México: 13:00 horas

Estados Unidos (Este): 15:00 horas

Estados Unidos (Pacífico): 12:00 horas

Reino Unido: 20:00 horas

Portugal: 20:00 horas

Francia: 21:00 horas

Alemania: 21:00 horas

Italia: 21:00 horas

El choque será uno de los más atractivos de la jornada inaugural, con transmisión global en diferentes continentes.

Probables alineaciones de Tottenham y Villarreal

Tottenham Hotspur: Guglielmo Vicario; Pedro Porro, Cuti Romero, Mickey van de Ven, Djed Spence; Joao Palhinha, Pape Sarr, Rodrigo Bentancur; Mohammed Kudus, Xavi Simons y Richarlison. DT: Thomas Frank.

Villarreal: Luiz Júnior; Santiago Mouriño, Juan Foyth, Rafa Marín, Sergi Cardona; Santi Comesaña, Pape Gueye, Tajon Buchanan, Ayoze Pérez; Nicolas Pépé y Georges Mikautadze. DT: Marcelino García Toral.

Ambas plantillas presentan variantes interesantes: los ingleses apuestan por un ataque dinámico con Kudus, Xavi Simons y Richarlison, mientras que los españoles presentan a Pépé y Mikautadze como dupla ofensiva.

Tottenham vs Villarreal: un duelo inédito en competencias de la UEFA

Este será el primer partido oficial entre Tottenham y Villarreal en competiciones europeas. Pese a ser habituales de los últimos años en la Champions y la Europa League, nunca habían coincidido en el mismo cruce, lo que añade un atractivo especial a este enfrentamiento.

Noticias del Villarreal para el debut en Champions

El Villarreal llega a Londres con ausencias importantes en su plantel. Gerard Moreno, capitán y referente ofensivo, no se ha recuperado a tiempo de las molestias que arrastra desde el inicio de LaLiga EA Sports y será baja para este compromiso. Tampoco estarán disponibles Willy Kambwala, Logan Costa ni Pau Cabanes, todos lesionados de larga duración.

Estas bajas obligarán a Marcelino García Toral a ajustar su once inicial, confiando en la velocidad de Tajon Buchanan y la capacidad de desequilibrio de Nicolas Pépé para competir ante un Tottenham que quiere hacer respetar su estadio en el arranque del torneo.