La Liga MX llega a su punto más alto con la disputa del partido de vuelta de la gran final del Torneo Apertura 2025, un duelo que promete intensidad, tensión y emociones hasta el último minuto. Toluca recibe a Tigres UANL en el estadio Nemesio Diez, conocido como el Infierno, con la obligación de remontar el marcador y con el respaldo de su gente.

El compromiso se jugará el domingo 14 de diciembre de 2025, desde las 19:00 en México y las 20:00 en Colombia, en un escenario con capacidad para 30.000 espectadores. Tigres llega con una ventaja mínima, pero valiosa, mientras que Toluca sabe que cualquier gol puede cambiar por completo la historia del campeonato.

Detalles del partido, final de la Liga MX: Toluca vs Tigres

Competencia: Final – Torneo Apertura 2025 (vuelta)

Liga MX: Dónde ver Toluca vs Tigres en TV y online

Estas son las señales confirmadas para seguir la final del Apertura de la Liga MX:

México: TV: Canal 5, Azteca 7 y TUDN y streaming: FOX, FOX One, Tubi y ViX Premium

Canal 5, Azteca 7 y TUDN y FOX, FOX One, Tubi y ViX Premium Colombia y el resto de Sudamérica: No hay transmisión oficial confirmada hasta el momento

No hay transmisión oficial confirmada hasta el momento Estados Unidos: TUDN, ViX Premium, Univisión, CBSSN y Fubo.

Horario del partido país por país

México (CDMX): 7:00 p.m.

7:00 p.m. Colombia, Ecuador, Perú / EE. UU. (costa este): 8:00 p.m.

8:00 p.m. Venezuela y Bolivia: 9:00 p.m.

9:00 p.m. Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile: 10:00 p.m.

Cómo quedó el partido de ida de la final entre Tigres y Toluca

La serie por el título comenzó el 11 de diciembre en el estadio Universitario, en Nuevo León. En ese primer duelo, Tigres UANL se impuso 1-0 gracias a un gol de Ángel Correa apenas iniciado el segundo tiempo, al minuto 46.

Ese resultado obliga a Toluca a ganar en casa para levantar el trofeo. Un triunfo por un gol llevaría la definición al alargue, mientras que una victoria por dos o más tantos le daría el campeonato de manera directa. Tigres, en cambio, será campeón con un empate o incluso con una derrota por la mínima, dependiendo del criterio de desempate vigente.

Probables alineaciones de Toluca y Tigres

Toluca: Hugo González; Bruno Méndez, Andrés Pereira, Everardo López, Santiago Simón; Jesús Gallardo, Franco Romero, Nicolás Castro, Jesús Angulo, Marcel Ruiz; Paulinho. DT: Antonio Mohamed.

Tigres UANL: Nahuel Guzmán; Jesús Garza, Joaquim Pereira, Juan Sánchez Purata, Marco Farfán; Rómulo Zwarg, Fernando Gorriarán, Diego Lainez, Ángel Correa; Juan Brunetta, Nicolás Ibáñez. DT: Guido Pizarro.

El contexto de la final del Apertura 2025

Toluca buscará hacer valer su localía en uno de los estadios más complejos del fútbol mexicano, donde suele imponer ritmo y presión desde el inicio. Antonio Mohamed apuesta por un equipo ofensivo, con circulación rápida y llegada constante al área, consciente de que necesita marcar.

Tigres, por su parte, llega con la tranquilidad de la ventaja y con una nómina acostumbrada a este tipo de escenarios. Con jugadores de experiencia y jerarquía internacional, el equipo de Guido Pizarro intentará manejar los tiempos del partido y aprovechar los espacios que deje su rival. El Apertura 2025 se define en Toluca, con dos equipos de peso, una ventaja mínima y un título que está completamente abierto.