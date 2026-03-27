Suiza y Alemania se enfrentan en un amistoso internacional previo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, en un duelo que servirá como preparación para dos selecciones ya clasificadas al torneo. El encuentro se disputará en Basilea y promete ser una prueba de alto nivel entre dos equipos con tradición europea.

El partido se jugará el viernes 27 de marzo desde las 20:45 en España y las 14:45 en Colombia. Será una oportunidad para ajustar esquemas, evaluar variantes y medir el estado competitivo de ambas selecciones en la recta final hacia el Mundial.

Dónde ver Suiza vs Alemania en TV y online

La transmisión del compromiso estará disponible en distintas plataformas internacionales.

Colombia y resto de Sudamérica: ESPN 3 en TV y DISNEY+ PREMIUM en streaming

ESPN 3 en TV y DISNEY+ PREMIUM en streaming Estados Unidos: ViX

ViX España: sin transmisión confirmada.

Amistoso internacional: a qué hora es Suiza vs Alemania país por país

El encuentro se disputará en horario nocturno europeo y en la tarde del continente americano:

España: 20:45

Suiza: 20:45

Alemania: 20:45

Colombia: 14:45

Perú: 14:45

Ecuador: 14:45

México (CDMX): 13:45

Argentina: 16:45

Chile: 16:45

Estados Unidos (ET): 14:45

Estados Unidos (PT): 11:45.

Dónde se juega el partido entre Suiza y Alemania

El compromiso se disputará en el St. Jakob-Park de Basilea, estadio con capacidad para más de 38 mil espectadores. Es uno de los recintos más emblemáticos del fútbol suizo y será el escenario de este enfrentamiento internacional.

Cómo llegaron Suiza y Alemania al Mundial 2026

Suiza aseguró su clasificación tras ganar el Grupo B de la eliminatoria europea organizada por la UEFA. Superó a Kosovo, Eslovenia y Suecia en una campaña sólida: jugó 6 partidos, no perdió ninguno y sumó 14 puntos, consolidando una defensa firme y un mediocampo equilibrado.

Alemania, por su parte, ganó el Grupo A con 5 victorias en 6 fechas. Se impuso ante Eslovaquia, Irlanda del Norte y Luxemburgo, mostrando contundencia ofensiva y consistencia táctica. Su rendimiento le permitió asegurar el boleto directo al Mundial sin necesidad de recurrir al repechaje.

Probables alineaciones de Suiza y Alemania

Suiza: Gregor Kobel; Silvan Widmer, Nico Elvedi, Manuel Akanji, Ricardo Rodríguez; Michel Aebischer, Granit Xhaka, Rubén Vargas, Fabian Rieder, Dan Ndoye; Breel Embolo. DT: Murat Yakin.

Alemania: Oliver Baumann; Joshua Kimmich, Jonathan Tah, Nico Schlotterbeck, David Raum; Angelo Stiller, Leon Goretzka; Leroy Sané, Serge Gnabry, Florian Wirtz; Nick Woltemade. DT: Julian Nagelsmann.

Ficha del partido Suiza vs Alemania

Competición: Amistoso internacional previo al Mundial 2026

Fecha: Viernes 27 de marzo

Hora: 20:45 (España) – 14:45 (Colombia)

Estadio: St. Jakob-Park, Basilea

Capacidad: Más de 38.000 espectadores

Entrenadores: Murat Yakin (Suiza) – Julian Nagelsmann (Alemania).