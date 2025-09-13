La Liga de Portugal 2025-26 vivirá un duelo de alto nivel en la quinta jornada: Sporting Clube vs Famalicão, encuentro que promete emociones fuertes y que tendrá protagonismo colombiano. El partido se jugará este sábado 13 de septiembre en el Famalicão Municipal Stadium, con inicio a las 19:30 en Portugal, 20:30 en España y 14:30 en Colombia.

Uno de los grandes atractivos será la presencia de Luis Javier Suárez, delantero de la Selección Colombia y nuevo fichaje de Sporting Clube. El atacante llega en gran momento tras marcar cuatro goles con el combinado nacional en la Eliminatoria y buscará extender su racha goleadora en territorio portugués.

Horario del partido Famalicao vs Sporting Clube de la liga portuguesa

El compromiso tendrá lugar en la ciudad de Famalicão con estos horarios internacionales destacados:

Colombia, Perú y Ecuador : 14:30 horas

: 14:30 horas México (CDMX) : 13:30 horas

: 13:30 horas Argentina, Uruguay y Chile : 16:30 horas

: 16:30 horas Estados Unidos (EST) : 15:30 horas

: 15:30 horas España : 20:30 horas

: 20:30 horas Portugal: 19:30 horas

Dónde ver Sporting Clube vs Famalicao en TV y online

La transmisión del partido estará disponible en exclusiva a través de las siguientes plataformas:

Colombia y el resto de Latinoamérica: GOL TV en televisión y GOLTV Play en streaming.

De esta forma, los fanáticos podrán seguir todas las incidencias del encuentro en vivo y en directo.

Las posiciones de Sporting Clube y Famalicão en la Liga Portugal

El duelo entre Sporting Clube y Famalicão llega en un momento clave de la temporada. Los de Lisboa marchan en la cuarta casilla con 9 puntos en 4 jornadas, producto de tres victorias y una derrota. Buscan mantenerse cerca de la punta para no perder terreno frente a los líderes.

Por su parte, Famalicão ha sorprendido en el arranque del campeonato. Es uno de los tres equipos que superan al Sporting en la tabla, con 10 puntos en 4 partidos. Su regularidad lo ha convertido en una de las revelaciones del torneo y ahora tendrá una prueba de fuego en casa ante un rival directo.

Luis Javier Suárez, la gran novedad en Sporting Clube

La presencia de Luis Javier Suárez genera gran expectativa en este encuentro. El delantero colombiano, que se convirtió en fichaje clave del Sporting, vive un inicio prometedor en la liga portuguesa. En apenas 5 partidos ya acumula dos goles y tres asistencias, incluyendo un doblete frente al Arouca.

Su momento con la Selección Colombia, donde brilló con un póker de anotaciones en la Eliminatoria, lo posiciona como uno de los delanteros sudamericanos más en forma. Ahora tendrá la misión de trasladar esa inspiración al torneo luso y guiar a su equipo hacia una victoria que podría catapultarlo a la parte alta de la clasificación.