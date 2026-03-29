La Selección Colombia afronta uno de sus compromisos más exigentes antes del Mundial 2026 al medirse frente a Francia en un amistoso internacional de alto nivel. El partido se disputará en territorio estadounidense y será una prueba clave para el equipo de Néstor Lorenzo ante un rival europeo de primer orden.

El encuentro se jugará el domingo 29 de marzo desde las 20:00 en España y las 14:00 en Colombia. El duelo genera expectativa por el momento competitivo de ambos seleccionados, ya clasificados al Mundial, y por la oportunidad de medir fuerzas a pocos meses del inicio del torneo.

Dónde ver el amistoso de la Selección Colombia vs Francia en TV y online

La transmisión del compromiso estará disponible en distintas plataformas según el país.

España: DAZN y DAZN App

DAZN y DAZN App Colombia: CANAL RCN, CANAL CARACOL, Canal RCN App, RCN Deportes YouTube, ditu y Gol Caracol YouTube

CANAL RCN, CANAL CARACOL, Canal RCN App, RCN Deportes YouTube, ditu y Gol Caracol YouTube Resto de Sudamérica: Movistar TV, DirecTV, Claro TV y Caracol Play (streaming)

Movistar TV, DirecTV, Claro TV y Caracol Play (streaming) México: Claro Sports

Claro Sports Estados Unidos: Telemundo y Universo (en DirecTV).

A qué hora es Colombia vs Francia país por país

El duelo se disputará en horario vespertino en América y nocturno en Europa:

Colombia: 14:00

España: 20:00

Francia: 20:00

Argentina: 16:00

Chile: 16:00

Perú: 14:00

Ecuador: 14:00

México (CDMX): 13:00

Estados Unidos (ET): 15:00

Estados Unidos (PT): 12:00.

Dónde se juega el partido entre Colombia y Francia

El compromiso se disputará en el Northwest Stadium de Landover, Maryland, recinto con capacidad para más de 67 mil espectadores. El escenario estadounidense servirá como antesala perfecta para lo que será el Mundial 2026 en suelo norteamericano.

Cómo llegaron Colombia y Francia al Mundial 2026

La Selección Colombia aseguró su clasificación tras ocupar el tercer lugar en la eliminatoria de la Conmebol. Sumó 28 puntos en 18 partidos, solo superada por Argentina y Ecuador. El equipo mostró regularidad, solidez defensiva y contundencia ofensiva a lo largo del proceso clasificatorio.

Francia, por su parte, ganó el Grupo D de la eliminatoria europea organizada por la UEFA. Superó a Ucrania, Islandia y Azerbaiyán con una campaña invicta: disputó 6 partidos y ganó 5, consolidándose como uno de los favoritos de cara al Mundial.

Probables alineaciones de Colombia y Francia

Selección Colombia: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Jéfferson Lerma, Richard Ríos, Jhon Arias, James Rodríguez, Luis Díaz; Luis Javier Suárez. DT: Néstor Lorenzo.

Francia: Brice Samba; Lucas Digne, Pierre Kalulu, Maxence Lacroix, Theo Hernández; N’Golo Kanté, Warren Zaïre-Emery, Maghnes Akliouche; Rayan Cherki, Désiré Doué y Marcus Thuram. DT: Didier Deschamps.

Ficha del partido Selección Colombia vs Francia

Competición: Amistoso internacional previo al Mundial 2026

Fecha: Domingo 29 de marzo

Hora: 20:00 (España) – 14:00 (Colombia)

Estadio: Northwest Stadium, Landover, Maryland

Capacidad: Más de 67.000 espectadores

Entrenadores: Néstor Lorenzo (Colombia) – Didier Deschamps (Francia)