La Selección Colombia afronta uno de los retos más exigentes de su preparación rumbo al Mundial 2026 con el amistoso ante Francia. Luego del duelo frente a Croacia, el equipo dirigido por Néstor Lorenzo tendrá una nueva prueba ante una potencia mundial, en un partido que servirá para ajustar detalles y medir el nivel competitivo del grupo.

Para este compromiso, el cuerpo técnico apuesta por una formación titular con jugadores que han sido base en el proceso reciente. La idea es consolidar un equipo equilibrado, con experiencia en defensa, dinámica en el mediocampo y talento ofensivo para enfrentar a un rival de alta jerarquía.

Alineación titular de Colombia vs Francia hoy

La Selección Colombia saldrá al campo con el siguiente once inicial:

Álvaro Montero; Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Juan David Cabal, Johan Mojica; Jéfferson Lerma, Richard Ríos, Jhon Arias, James Rodríguez, Luis Díaz; Luis Javier Suárez. DT: Néstor Lorenzo.

El equipo mantiene una estructura sólida en todas sus líneas, con jugadores que han tenido continuidad en el proceso y que aportan equilibrio entre defensa y ataque.

El esquema táctico de Colombia ante Francia

El planteamiento de Colombia apunta a un sistema que prioriza el orden defensivo y la salida rápida hacia el ataque. La línea de cuatro defensores ofrece seguridad, con centrales que conocen el funcionamiento del equipo y laterales que pueden proyectarse en ofensiva.

En el mediocampo, la presencia de Jéfferson Lerma y Richard Ríos será clave para recuperar el balón y darle equilibrio al equipo. Por delante de ellos, jugadores como Jhon Arias y James Rodríguez tendrán la responsabilidad de generar juego. El sistema busca conectar las líneas de manera fluida, aprovechando la velocidad por las bandas y la capacidad de asociación en el último tercio del campo.

James Rodríguez y Luis Díaz, líderes del ataque colombiano

Dentro de la formación titular, dos nombres destacan como los principales referentes ofensivos. James Rodríguez será el encargado de manejar los tiempos del equipo. Su visión, precisión en los pases y experiencia en este tipo de partidos lo convierten en el eje creativo de la Selección Colombia.

Por su parte, Luis Díaz aportará desequilibrio y velocidad por la banda. Su capacidad para encarar rivales y generar peligro en el área será fundamental ante una defensa exigente como la de Francia. Ambos jugadores serán determinantes para que Colombia pueda generar opciones claras de gol.

Detalles del partido Colombia vs Francia: estadio, hora y árbitro

El amistoso entre Colombia y Francia se disputará en el Northwest Stadium, ubicado en Landover, Maryland, Estados Unidos.

Datos clave del partido:

Fecha: domingo 29 de marzo

Hora: 2:00 p.m. (hora en Colombia)

Estadio: Northwest Stadium, Landover

Árbitro: Víctor Rivas (Estados Unidos)

Este escenario será testigo de un duelo que enfrentará a dos selecciones con objetivos claros de cara al Mundial 2026.

Un examen clave para Colombia antes del Mundial 2026

El partido ante Francia representa una oportunidad ideal para que la Selección Colombia mida su nivel ante uno de los equipos más fuertes del mundo. El cuerpo técnico podrá evaluar el rendimiento de su once titular, ajustar aspectos tácticos y seguir consolidando una base de jugadores para la Copa del Mundo.

Con una nómina competitiva y un esquema definido, Colombia buscará dar un paso adelante en su preparación, en un partido que exigirá concentración, intensidad y eficacia en cada zona del campo.