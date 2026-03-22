El clásico capitalino entre Pumas y América vuelve a paralizar el fútbol mexicano con un duelo que promete emociones fuertes en la Liga MX. Dos equipos con historia, rivalidad y presente competitivo se enfrentan en un partido clave para sus aspiraciones en la tabla.

El encuentro se disputará este sábado 21 de marzo, con un horario estelar que permitirá seguir cada detalle desde distintos países. Te contamos dónde ver Pumas vs América en vivo por TV y online, a qué hora juega en tu país y cómo llegan ambos equipos a este compromiso.

Dónde ver Pumas vs América en TV y online, Liga MX

El clásico capitalino tendrá varias opciones de transmisión dependiendo del país en el que te encuentres. Estas son las señales confirmadas:

México: Canal 5, Univisión, TUDN, ViX Premium (online) y Layv Time en YouTube

Canal 5, Univisión, TUDN, ViX Premium (online) y Layv Time en YouTube Colombia y Sudamérica: No cuenta con señal confirmada de manera oficial

No cuenta con señal confirmada de manera oficial Estados Unidos: TUDN, CBS Sports Golazo y Paramount+ (online).

A qué hora se juega Pumas vs América en México

El partido entre Pumas y América está programado en horario nocturno en México, pero cambia según el país. Estos son algunos de los horarios más relevantes:

México: 21:10

Colombia: 22:10

Perú: 22:10

Ecuador: 22:10

Venezuela: 23:10

Chile: 00:10 (domingo)

Argentina: 00:10 (domingo)

España: 04:10 (domingo).

Estadio del clásico capitalino en México: Olímpico Universitario

El compromiso se disputará en el Estadio Olímpico Universitario, ubicado en Ciudad de México. Este escenario es uno de los más emblemáticos del país y cuenta con una capacidad aproximada para 72 mil espectadores.

Jugar en casa representa un punto fuerte para Pumas, que buscará aprovechar el apoyo de su hinchada en uno de los duelos más importantes del campeonato.

Probables alineaciones de Pumas y América

Ambos equipos llegan con planteles competitivos y nombres destacados en cada línea. Estas serían las posibles formaciones para el clásico:

Pumas: Keylor Navas; Rodrigo López, Rubén Duarte, Ángel Azuaje, Álvaro Angulo; Alan Medina, Pedro Vite, Adalberto Carrasquilla, Jordan Carrillo, Juninho y Robert Morales. DT: Efraín Juárez.

América: Rodolfo Cota; Aaron Mejía, Sebastián Cáceres, Israel Reyes, Cristian Borja; Rodrigo Dourado, Erick Sánchez, Raphael Veiga; Brian Rodríguez, Alejandro Zendejas y Patricio Salas. DT: André Jardine.

Cómo llegan Pumas y América al clásico de la Liga MX

El presente de ambos equipos marca un contraste interesante en la previa del clásico. Pumas ha mostrado un rendimiento sólido, ubicándose en la quinta posición de la tabla con 20 puntos, producto de cinco victorias, cinco empates y una sola derrota.

El equipo dirigido por Efraín Juárez ha logrado consolidar una idea de juego competitiva, siendo uno de los conjuntos más regulares del torneo. Su fortaleza en casa será clave en este compromiso.

Por su parte, América atraviesa un momento irregular, poco habitual en la era de André Jardine. El equipo suma 17 puntos, con cinco victorias, dos empates y cuatro derrotas, ubicándose en la séptima posición.

A pesar de no estar en su mejor versión, América cuenta con una nómina de jerarquía y experiencia en este tipo de partidos, lo que lo convierte en un rival siempre peligroso.

Un clásico que puede marcar el rumbo del torneo

El duelo entre Pumas y América no solo representa el orgullo de la capital mexicana, sino también puntos clave en la lucha por los puestos altos de la Liga MX.

Con dos equipos separados por apenas tres puntos y en zona de clasificación, el resultado de este partido puede influir directamente en la parte alta de la tabla, aumentando la tensión y la expectativa alrededor del clásico.