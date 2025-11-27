La Liga MX entra en su fase decisiva con los cuartos de final, y uno de los duelos más atractivos de esta instancia es el que protagonizarán Monterrey vs América, dos de los equipos más competitivos del torneo y habituales candidatos al título. El encuentro de ida se jugará en el majestuoso estadio BBVA.

El compromiso está programado para el miércoles 26 de noviembre de 2025, a las 21:05 horas en México y 22:05 en Colombia, en un ambiente que promete intensidad, presión y un marco inmejorable para abrir esta serie decisiva.

Dónde ver Monterrey vs América HOY: TV y plataformas online

El duelo tendrá varias alternativas de transmisión en México y en Estados Unidos, pero no contará con señal oficial para Sudamérica.

México: El partido podrá verse en: Canal 5, TUDN, ViX+, YouTube Layvtime y Twitch Layvtime. Será uno de los compromisos con mayor variedad de opciones digitales y televisivas para el público mexicano.

El partido podrá verse en: Será uno de los compromisos con mayor variedad de opciones digitales y televisivas para el público mexicano. Colombia y resto de Sudamérica: No hay transmisión oficial confirmada para esta región.

No hay transmisión oficial confirmada para esta región. Estados Unidos: Los aficionados podrán seguir el encuentro por: TUDN y ViX Premium.

Detalles del partido: Monterrey vs América

Competencia: Liga MX – Cuartos de final (partido de ida)

Estadio: Estadio BBVA, Monterrey

Fecha: Miércoles 26 de noviembre de 2025

Hora: 21:05 en México | 22:05 en Colombia

Transmisión TV: Canal 5, TUDN (México); TUDN (EE. UU.)

Transmisión online: ViX+, YouTube Layvtime, Twitch Layvtime (México); ViX Premium (EE. UU.)

Dónde se juega Monterrey vs América

El compromiso se disputará en el Estadio BBVA, ubicado en Monterrey, con capacidad para 53.000 espectadores. Conocido por su arquitectura moderna y excelente acústica, el Gigante de Acero será el escenario perfecto para una noche llena de tensión entre dos clubes que siempre generan expectativas altas.

Probables alineaciones para el duelo de cuartos de final en la Liga MX

Monterrey: Santiago Mele; Víctor Guzmán, Carlos Salcedo, Sergio Ramos, Luis Reyes, Stefan Medina; Fidel Ambríz, Erick Aguirre, Sergio Canales; Tecatito Corona y Germán Berterame. DT: Domènec Torrent.

Club América: Luis Ángel Malagón; Sebastián Cáceres, Kevin Álvarez, Cristian Borja; Ramón Juárez, Israel Reyes, Erick Sánchez, Álvaro Fidalgo; Brian Rodríguez, Alejandro Zendejas y Rodrigo Aguirre. DT: André Jardine.

Contexto del partido de cuartos de final: cómo llegan Monterrey y América

Monterrey finalizó la fase regular en la quinta posición con 31 puntos, producto de 9 victorias, 4 empates y 4 derrotas. Uno de los puntos más fuertes del equipo regiomontano es su rendimiento como local: cerró el torneo invicto en casa, con 5 triunfos y 3 empates, anotando 18 goles y recibiendo solo 9. Domènec Torrent ha construido un equipo sólido, con equilibrio entre defensa y ataque, y con nombres de experiencia como Sergio Ramos, Canales y Tecatito Corona.

Por su parte, el Club América terminó en la cuarta casilla con 34 unidades, gracias a 10 triunfos, 4 empates y 3 caídas. Aunque fuera de casa tuvo un rendimiento irregular –3 victorias, 4 empates y 2 derrotas-, el equipo de André Jardine cuenta con una plantilla profunda y de mucha calidad, que combina dinámica ofensiva, juventud y jugadores determinantes como Álvaro Fidalgo, Zendejas y Brian Rodríguez.