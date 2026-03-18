La Copa de Campeones de la Concacaf define uno de sus cruces más atractivos con el duelo de vuelta entre Inter Miami y Nashville. Tras el empate sin goles en el partido de ida, la serie quedó completamente abierta y todo se definirá en territorio estadounidense, con el equipo de Florida buscando aprovechar su localía.

El compromiso se disputará el miércoles 18 de marzo en el Chase Stadium de Fort Lauderdale, casa del Inter Miami. Con Lionel Messi como gran figura, el equipo dirigido por Javier Mascherano afronta este encuentro con la obligación de ganar para asegurar su clasificación a la siguiente fase del torneo.

Dónde ver Inter Miami vs Nashville en TV y online

El partido contará con transmisión internacional en diferentes plataformas de televisión y streaming, lo que permitirá seguirlo en vivo desde múltiples países.

Estas son las opciones disponibles para ver el encuentro:

España: Movistar+ y Movistar+ Lite

Movistar+ y Movistar+ Lite México: FOX ONE

FOX ONE Estados Unidos: TUDN, Fox Sports 1, ViX y Fubo

TUDN, Fox Sports 1, ViX y Fubo Colombia y el resto de Sudamérica: Disney+ Premium.

A qué hora se juega Inter Miami vs Nashville

El encuentro está programado para disputarse el miércoles 18 de marzo a las 19:00 en Miami y 18:00 en Colombia.

A continuación, los horarios en diferentes países:

Colombia: 18:00

18:00 Estados Unidos (Miami): 19:00

19:00 México: 18:00

18:00 Perú: 18:00

18:00 Ecuador: 18:00

18:00 Venezuela: 19:00

19:00 Bolivia: 19:00

19:00 Chile: 20:00

20:00 Argentina: 20:00

20:00 Uruguay: 20:00

20:00 Brasil: 20:00

20:00 España: 00:00 del jueves 19 de marzo.

Probable formación de Inter Miami

El conjunto de Florida buscará imponer condiciones desde el inicio, con una propuesta ofensiva que aproveche la creatividad de Messi y el equilibrio en el mediocampo.

Dayne St. Clair; Facundo Mura, Gonzalo Luján, Micael, Sergio Reguilón; Rodrigo De Paul, Yannick Bright; Tadeo Allende, Lionel Messi, Telasco Segovia; Germán Berterame. DT: Javier Mascherano.

Dónde se juega Inter Miami vs Nashville

El partido se disputará en el Chase Stadium, ubicado en Fort Lauderdale, Florida. Este estadio es la casa del Inter Miami y cuenta con capacidad para más de 21 mil espectadores. Se ha convertido en un escenario clave para el equipo, especialmente en competiciones internacionales donde el apoyo de la afición suele marcar diferencias. El ambiente que se espera en este compromiso será determinante, teniendo en cuenta lo que está en juego en la serie.

Así llegan Inter Miami y Nashville al partido

Inter Miami llega a este encuentro tras igualar 0-0 en el partido de ida en Nashville, un resultado que deja la eliminatoria completamente abierta pero con la ventaja de definir como local. El equipo dirigido por Javier Mascherano ha mostrado un buen nivel en el inicio de la temporada, aunque también ha evidenciado cierta irregularidad en sus últimos compromisos. En su más reciente presentación por la MLS empató 0-0 frente a Charlotte, sumando así su segundo partido consecutivo sin marcar goles.

Este aspecto genera cierta preocupación en el entorno del equipo, ya que la falta de eficacia ofensiva podría convertirse en un factor clave en un partido de eliminación directa. A pesar de ello, las Garzas confían en su jerarquía y en el talento de sus figuras para marcar diferencias en casa. La presencia de Lionel Messi, junto a jugadores como Rodrigo De Paul y Telasco Segovia, representa un respaldo importante para un equipo que aspira a avanzar en el torneo.

Por su parte, Nashville SC llega con la tranquilidad de haber mantenido su arco en cero en la ida, pero consciente de que deberá hacer un partido sólido como visitante para competir en esta instancia. El conjunto visitante intentará aprovechar cualquier oportunidad para marcar, sabiendo que un gol puede cambiar completamente el rumbo de la serie.

Con este panorama, el duelo entre Inter Miami y Nashville se presenta como un partido de alta tensión, en el que cualquier detalle puede ser determinante para definir al clasificado a la siguiente ronda de la Concacaf Champions Cup.