La MLS entra en su tramo más emocionante con el inicio de las semifinales de conferencia, y uno de los duelos más esperados será el que enfrente a FC Cincinnati vs Inter Miami, dos de los equipos más sólidos de la temporada regular. Con Lionel Messi como gran protagonista y el local defendiendo su feudo, el partido promete ser uno de los más intensos y atractivos de los Playoffs 2025.

El compromiso se disputará el domingo 23 de noviembre, desde las 17:00 en Colombia, 18:00 en Miami y 19:00 en Argentina, en un escenario donde ambos equipos llegan con gran impulso y con la expectativa de acercarse a la Final de Conferencia. La MLS vive un momento de crecimiento global y este encuentro, con nombres de talla mundial, refleja ese salto competitivo.

Dónde ver FC Cincinnati vs Inter Miami: TV y transmisión online

La liga estadounidense mantiene su acuerdo global de transmisión, por lo que este compromiso podrá verse exclusivamente a través de Apple TV, mediante el servicio MLS Season Pass.

No habrá señales adicionales en televisión abierta ni por cable, lo que convierte al MLS Season Pass en la única vía oficial para seguir el duelo tanto en Estados Unidos como en América Latina y el resto del mundo.

Detalles del partido: FC Cincinnati vs Inter Miami

Competencia: MLS 2025 – Semifinal de la Conferencia Este

MLS 2025 – Semifinal de la Conferencia Este Estadio: TQL Stadium, Cincinnati

TQL Stadium, Cincinnati Fecha: Domingo 23 de noviembre de 2025

Domingo 23 de noviembre de 2025 Hora: 17:00 en Colombia | 18:00 en Miami | 19:00 en Argentina

17:00 en Colombia | 18:00 en Miami | 19:00 en Argentina Transmisión TV: No disponible

No disponible Transmisión online: Apple TV – MLS Season Pass

Dónde se juega FC Cincinnati vs Inter Miami: TQL Stadium

El escenario del partido será el imponente TQL Stadium, ubicado en Cincinnati y con capacidad para 26.000 espectadores. Reconocido por su acústica, diseño moderno y excelente visibilidad desde cualquier sector, se ha convertido rápidamente en una fortaleza para el club local. En este estadio, Cincinnati dio sus mejores actuaciones de la temporada, incluida la victoria decisiva ante Columbus Crew en la Primera Ronda.

A qué hora se juega FC Cincinnati vs Inter Miami país por país

Colombia, Perú y Ecuador: 17:00

17:00 Chile, Bolivia y Venezuela: 18:00

18:00 Argentina, Uruguay y Brasil: 19:00

19:00 México (centro): 16:00

16:00 Estados Unidos: 18:00 ET | 15:00 PT

18:00 ET | 15:00 PT España: 00:00 del lunes 24 de noviembre

00:00 del lunes 24 de noviembre Reino Unido: 23:00

23:00 Alemania, Francia e Italia: 00:00

00:00 Portugal: 23:00

Probable alineación de Inter Miami para la semifinal

Rocco Ríos Novo; Marcelo Weigandt, Maxi Falcón, Noah Allen, Jordi Alba; Tadeo Allende, Rodrigo De Paul, Sergio Busquets, Baltasar Rodríguez; Lionel Messi y Luis Suárez. DT: Javier Mascherano.

Probable alineación de FC Cincinnati

Roman Celentano; Lukas Engel, Nick Hagglund, Miles Robinson, Teenage Hadebe; Pavel Bucha, Evander, Samuel Gidi; Kévin Denkey, Brenner Marlos y Ender Echenique. DT: Pat Noonan.

Cómo llegan Inter Miami y FC Cincinnati a la semifinal del Este

Inter Miami, dirigido por Javier Mascherano, finalizó en la tercera posición de la Conferencia Este, igualando en puntos con Cincinnati. En la Primera Ronda de los Playoffs, eliminó con autoridad a Nashville SC, aprovechando la localía en el primer y último partido. Ganó 3-1, luego cayó 2-1 como visitante y cerró la serie con un contundente 4-0.

Con Lionel Messi y Luis Suárez liderando el ataque, sumados al control del mediocampo por parte de Busquets y De Paul, Inter Miami llega encendido, con confianza y con una estructura sólida que lo perfila como candidato.

Cincinnati terminó segundo en la Conferencia Este con 65 puntos, demostrando consistencia durante toda la temporada. En la Primera Ronda enfrentó una serie exigente ante Columbus Crew: ganó 1-0 en casa, perdió 4-0 como visitante y finalmente selló la clasificación con un 2-0 en el TQL Stadium.

El equipo de Pat Noonan ha construido un proyecto estable, basado en solidez defensiva, recuperación rápida y transiciones encabezadas por figuras como Kévin Denkey y Evander. Juega como local, un factor que podría ser clave ante un rival de jerarquía mundial.

Árbitros designados para FC Cincinnati vs Inter Miami