El clásico de La Plata vuelve a paralizar a la ciudad. Gimnasia y Estudiantes se enfrentan por la Fecha 5 de la Liga Profesional Argentina en un duelo que promete intensidad, historia y mucho en juego para ambos en sus respectivas zonas del torneo.

El partido se disputará el domingo 15 de febrero desde las 17:00 en Argentina y las 15:00 en Colombia. Será una nueva edición del enfrentamiento que divide a La Plata entre el Lobo y el Pincha, con puntos clave en la tabla y el orgullo como premio mayor en el Estadio Juan Carmelo Zerillo.

Dónde ver Gimnasia vs Estudiantes EN VIVO por TV y online

El clásico platense contará con transmisión oficial en varios países, tanto por televisión como vía streaming.

En Argentina

El partido se podrá ver por TNT Sports:

Flow: Canal 124

DirecTV: Canales 603 (SD) y 1603 (HD)

Telecentro: Canales 112 (SD) y 1018 (HD)

De manera online estará disponible en TNT Sports GO, la plataforma digital oficial del canal.

En Colombia y el resto de Sudamérica: La transmisión será a través de TyC Sports Internacional, señal que suele emitir los principales encuentros del fútbol argentino.

En México: Se podrá ver por TyC Sports Internacional en TV y también mediante la plataforma de streaming Fanatiz, especializada en fútbol sudamericano.

A qué hora es Gimnasia vs Estudiantes, país por país

Estos son los horarios destacados para seguir el clásico:

Argentina : 17:00

: 17:00 Colombia : 15:00

: 15:00 México (CDMX) : 14:00

: 14:00 Perú : 15:00

: 15:00 Ecuador : 15:00

: 15:00 Chile : 17:00

: 17:00 Uruguay : 17:00

: 17:00 Brasil : 17:00

: 17:00 Estados Unidos (Este) : 15:00

: 15:00 España: 21:00.

Dónde se juega el clásico platense de este domingo

El partido tendrá lugar en el Estadio Juan Carmelo Zerillo, conocido como El Bosque, ubicado en La Plata. Se trata de la casa de Gimnasia, un escenario tradicional del fútbol argentino que suele ofrecer un ambiente imponente cuando se trata del clásico.

Con capacidad para más de 20 mil espectadores, el estadio será el epicentro de una jornada cargada de pasión. El árbitro designado para el encuentro es Yael Falcón Pérez, quien tendrá la responsabilidad de impartir justicia en un compromiso históricamente intenso.

Probables alineaciones de Gimnasia y Estudiantes

Gimnasia LP: Nelson Insfrán; Pedro Silva Torrejón, Enzo Martínez, Renzo Giampaoli, Alexis Steimbach; Nicolás Barros Schelotto, Ignacio Miramón; Jeremías Merlo, Ignacio Fernández, Franco Torres; y Marcelo Torres. DT: Fernando Zaniratto.

Estudiantes LP: Fernando Muslera; Gastón Benedetti, Santiago Núñez, Leandro González Pírez, Eric Meza; Cristian Medina, Ezequiel Piovi; Joaquín Tobio Burgos, José Sosa, Tiago Palacios; y Guido Carrillo. DT: Eduardo Domínguez.

Así llega Gimnasia al clásico ante Estudiantes

El Lobo, dirigido por Fernando Zaniratto, necesita reaccionar tras la derrota sufrida ante Barracas Central. Actualmente se ubica séptimo en la Zona B del campeonato y presenta un promedio de 1.25 goles por partido en el torneo.

El desafío para Gimnasia será hacerse fuerte en casa, mejorar su contundencia ofensiva y aprovechar el impulso emocional que suele generar el clásico ante su eterno rival.

Así llega Estudiantes al partido

Estudiantes atraviesa un presente más sólido en cuanto a resultados. Se encuentra cuarto en la Zona A, apenas a dos puntos del líder Vélez, y ha mostrado una defensa firme: solo recibió dos goles en cuatro partidos.

El equipo de Eduardo Domínguez buscará mantener ese orden defensivo y aprovechar la experiencia de futbolistas como José Sosa y Guido Carrillo para marcar diferencias en el clásico.

Historial de Gimnasia vs Estudiantes, clásico platense

El clásico platense tiene una larga trayectoria en el fútbol argentino. A lo largo de la historia, se enfrentaron en 191 ocasiones oficiales:

Estudiantes ganó 69 partidos

Gimnasia se impuso en 51 encuentros

Empataron en 71 oportunidades

Un historial que refleja la paridad y la intensidad de uno de los clásicos más tradicionales del país, donde cada nuevo capítulo suma tensión y expectativa en la Liga Profesional Argentina.