La Fecha 36 del Brasileirao 2025 presenta uno de los partidos más determinantes en la lucha por los cupos a la Conmebol Libertadores: Fluminense vs Sao Paulo, dos equipos que llegan separados por siete puntos y con la presión máxima de sumar en un cierre de temporada que no da margen de error. El compromiso promete intensidad, buen fútbol y un Maracaná con ambiente de alta tensión.

El duelo se disputará el jueves 27 de noviembre, desde las 20:30 en Brasil y 18:30 en Colombia, en el histórico estadio Maracaná, escenario que puede albergar más de 78.000 aficionados y que recibirá un encuentro decisivo para las aspiraciones internacionales de ambos clubes.

Dónde ver HOY Fluminense vs Sao Paulo: televisión y plataformas streaming

Las opciones de transmisión confirmadas para seguir este encuentro desde distintos países son las siguientes:

Brasil: El partido será televisado por Premiere y SporTV. Estas señales ofrecen la cobertura oficial del campeonato brasileño, con análisis previos y posteriores al encuentro.

Colombia: Los aficionados podrán ver el partido a través de Win Sports (TV) y Win Play (online). Actualmente no hay transmisiones oficiales confirmadas para otros países de Sudamérica fuera de Colombia.

Detalles del partido: Fluminense vs Sao Paulo

Competencia: Brasileirao 2025 – Fecha 36

Estadio: Maracaná (Río de Janeiro, Brasil)

Fecha: Jueves 27 de noviembre de 2025

Hora: 18:30 en Colombia | 20:30 en Brasil

Transmisión TV: Premiere y SporTV (Brasil); Win Sports (Colombia)

Transmisión online: Win Play (Colombia).

Escenario del partido: Maracaná, un templo del fútbol

El compromiso se jugará en el Maracaná, ubicado en Río de Janeiro. Es un estadio mítico, sede de finales de Copa del Mundo, Juegos Olímpicos y múltiples clásicos brasileños. Su amplia capacidad y acústica lo convierten en uno de los recintos más imponentes del continente, ideal para un choque decisivo como este.

Así llegan Fluminense y Sao Paulo a la Fecha 36 del Brasileirao

El enfrentamiento entre Fluminense (7°) y Sao Paulo (8°) es directo por un cupo a la Copa Libertadores 2026. Ambos dependen de su rendimiento en esta recta final para asegurar un lugar en la élite sudamericana.

Fluminense: El equipo dirigido por Luis Zubeldía suma 55 puntos en 35 partidos y ocupa el séptimo puesto, que actualmente otorga el cupo directo a Libertadores. Su momento es sólido:

Viene de ganarle el clásico a Flamengo , mostrando fortaleza ofensiva.

, mostrando fortaleza ofensiva. Empató en su visita a Palmeiras, resultado valioso ante un rival directo.

La motivación interna es alta, con un plantel que ha respondido en los momentos clave.

Sao Paulo: El conjunto de Hernán Crespo aparece en el octavo lugar, con 48 unidades. Si bien está por debajo en la clasificación, llega con confianza tras:

Vencer a Juventude en un duelo directo.

en un duelo directo. Recuperar solidez en defensa.

Para Sao Paulo, ganar en el Maracaná no solo significaría acortar la brecha, sino entrar de lleno en la zona de clasificación internacional.

Probables alineaciones de Fluminense y Sao Paulo

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes, Rene; Matheus Martinelli, Hércules, Lucho Acosta; Agustín Canobbio, Kevin Serna y Everaldo. DT: Luis Zubeldía.

Sao Paulo: Young; Nahuel Ferraresi, Rafael Tolói, Alan Franco; Maik, Pablo Maia, Damián Bobadilla, Luiz Gustavo, Patryck; Emiliano Rigoni y Gonzalo Tapia. DT: Hernán Crespo.