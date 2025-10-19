Flamengo y Palmeiras se enfrentan este domingo 19 de octubre en el Maracaná por la Jornada 28 del Brasileirao 2025, en uno de los choques más esperados de la temporada. El encuentro comenzará a las 16:00 en Brasil, 14:00 en Colombia y 21:00 en España, con ambos equipos disputando mano a mano el liderato del campeonato.

El partido no solo promete alta intensidad, sino también un componente decisivo en la lucha por el título. Palmeiras llega como líder con 61 puntos, mientras que Flamengo, bajo la dirección de Filipe Luís, ocupa el segundo lugar con 58. Con apenas tres unidades de diferencia, el clásico moderno del fútbol brasileño puede marcar el rumbo final del torneo.

Dónde ver Flamengo vs Palmeiras en TV y ONLINE

El encuentro entre Flamengo y Palmeiras contará con transmisión internacional, tanto en señal abierta como en servicios premium:

Brasil: TV Globo.

TV Globo. Resto de Sudamérica: Globo Internacional y Globo Premiere (pay-per-view).

El partido podrá seguirse en alta definición y también a través de las plataformas digitales de Globo, garantizando una cobertura completa para los aficionados de ambas escuadras dentro y fuera del país.

Un duelo entre los dos primeros del Brasileirao

El contexto no podría ser más atractivo: Flamengo y Palmeiras llegan como los equipos más regulares del campeonato. El Verdão atraviesa un momento brillante con cuatro victorias consecutivas, sumando 15 goles a favor en ese periodo. Su ofensiva, liderada por Raphael Veiga y Vitor Roque, está en plena forma.

Por su parte, el Flamengo vive una etapa más irregular. De sus últimos cuatro partidos, ganó dos, empató uno y perdió otro, mostrando altibajos que no le han permitido igualar la consistencia de su rival. Aun así, los dirigidos por Filipe Luís confían en el poder ofensivo de Pedro y la creatividad de Giorgian De Arrascaeta para mantener viva la pelea por la punta.

El choque llega además en la antesala de las semifinales de la CONMEBOL Libertadores, donde ambos equipos siguen en carrera (ante Racing y LDU). Sin embargo, los técnicos Filipe Luís y Abel Ferreira han dejado claro que saldrán con lo mejor en este compromiso liguero, conscientes del impacto que puede tener en la moral y en la clasificación.

Alineaciones probables del Flamengo y Palmeiras

Flamengo: Agustín Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro; Jorginho, Evertton Araújo, Giorgian de Arrascaeta; Gonzalo Plata, Pedro y Samuel Lino. DT: Filipe Luís.

Palmeiras: Carlos Miguel dos Santos; Agustín Giay, Gustavo Gómez, Murilo, Joaquín Piquerez; Aníbal Moreno, Andreas Pereira, Felipe Anderson, Raphael Veiga; Vitor Roque y José López. DT. Abel Ferreira.

Flamengo vs Palmeiras: lesionados y sancionados

Flamengo: Allan y Saúl Ñíguez siguen fuera por lesión. Éverton y Nicolás de la Cruz son duda hasta última hora, aunque el cuerpo técnico espera recuperarlos para reforzar el mediocampo.

Palmeiras: No estarán Figueiredo, Khellven, Lucas Evangelista y Paulinho, todos por lesiones musculares. Abel Ferreira podría mantener la misma base del equipo que goleó al Bragantino en la fecha anterior.

Un clásico con historia y dominio reciente en el Maracaná

En la primera vuelta del campeonato, disputada en el Allianz Parque, Flamengo sorprendió con un triunfo 2-0. Sin embargo, en el Maracaná, Palmeiras no gana desde 2015, una racha de diez años que buscará romper este domingo. Abel Ferreira fue consciente de ese registro y, tras su última victoria, reconoció que el “tabú” en Río de Janeiro es un desafío que su equipo quiere superar.

Con dos planteles repletos de figuras internacionales, una rivalidad que define campeonatos y la presión de miles de hinchas en el Maracaná, el Flamengo vs Palmeiras se perfila como uno de los grandes partidos del año en el Brasileirao.