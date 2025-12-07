La emoción del fútbol argentino entra en su recta final con un duelo histórico y cargado de expectativa: Boca Juniors vs Racing Club, semifinal del Torneo Clausura 2025. Un enfrentamiento clásico que definirá al primer finalista del certamen y que reúne a dos de los equipos más populares del país en un contexto de altísima exigencia.

El partido se disputará el domingo 7 de diciembre, desde las 23:00 en España, 17:00 en Colombia y 19:00 en Argentina, en el imponente estadio La Bombonera, escenario ideal para una noche de semifinales y emociones fuertes.

Dónde ver Boca vs Racing en Argentina, Colombia, España en TV y online

El duelo tendrá amplia cobertura internacional. Según el país, estas son las opciones disponibles:

España: Movistar+ Liga de Campeones, Movistar+ Lite y Fanatiz

Movistar+ Liga de Campeones, Movistar+ Lite y Fanatiz Colombia y resto de Sudamérica: ESPN y Disney+ Premium

ESPN y Disney+ Premium Argentina: TNT Sports Premium y ESPN Premium

TNT Sports Premium y ESPN Premium México: ESPN y Disney+ Premium

ESPN y Disney+ Premium Estados Unidos: TyC Sports Internacional, Fubo Sports y Fanatiz.

La Bombonera: escenario de semifinal

El partido se jugará en el histórico estadio Alberto J. Armando, conocido mundialmente como La Bombonera. Con capacidad para 57 mil espectadores, es uno de los recintos más imponentes del continente y una sede que suele influir en el desarrollo de este tipo de definiciones. Su acústica, cercanía del público y clima pasional potencian el espectáculo futbolístico.

Horario del partido, semifinal del Clausura en Argentina, país por país

España: 23:00

23:00 Colombia, Perú, Ecuador: 17:00

17:00 Argentina, Uruguay, Chile: 19:00

19:00 México: 16:00

16:00 Estados Unidos: 17:00 ET (Miami – Nueva York) 14:00 PT (Los Ángeles)

Reino Unido: 22:00

22:00 Italia – Francia – Alemania: 23:00

Probables alineaciones: Boca vs Racing

Boca Juniors: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Carlos Palacios, Exequiel Zeballos; Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.

Racing Club: Facundo Cambeses; Facundo Mura, Marco Di Césare, Nazareno Colombo, Agustín García Basso, Gabriel Rojas; Juan Nardoni, Agustín Almendra; Duván Vergara, Adrián Martínez y Tomás Conechny. DT: Gustavo Costas.

Cómo llegaron Boca Juniors y Racing Club a la semifinal

Boca Juniors atraviesa su mejor momento del torneo. Finalizó líder de la Zona A, con 29 puntos, producto de 8 victorias, 5 empates y 3 derrotas. En los playoffs ha mostrado solidez y eficacia:

Derrotó 2-0 a Talleres en octavos.

Superó 1-0 a Argentinos Juniors en cuartos.

Boca llega además con un registro de seis triunfos consecutivos, un impulso clave para enfrentar una semifinal ante un rival tradicional.

Racing Club, equipo dirigido por Gustavo Costas terminó 3° en la Zona A, con 25 puntos, tras 7 victorias, 4 empates y 5 caídas. Ya en instancias eliminatorias dio dos golpes de autoridad:

Eliminó a River Plate con un 3-2 vibrante.

Superó a Tigre en cuartos por penales (4-2), con Facundo Cambeses como gran figura.

Racing llega con confianza, buen funcionamiento ofensivo y la capacidad de competir ante cualquier rival, especialmente en este tipo de duelos decisivos.

¿Quién es el árbitro de Boca vs Racing?