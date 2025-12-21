La Fecha 15 de la Bundesliga presenta un duelo de realidades opuestas cuando FC Heidenheim reciba al poderoso Bayern Múnich en el Voith-Arena. El partido se disputará el domingo 21 de diciembre, desde las 11:30 a. m. en Colombia y las 17:30 en España y Alemania, con un atractivo especial: el regreso de Luis Díaz tras cumplir sanción.

El Bayern llega como líder sólido del campeonato alemán, manteniendo una racha histórica en la cima, mientras que Heidenheim pelea por salir de la zona baja de la tabla. El contexto convierte este compromiso en una prueba de carácter para ambos equipos, con objetivos muy distintos pero la misma necesidad de sumar.

Detalles del partido Heidenheim vs Bayern Múnich

Competencia: Bundesliga 2025-26 – Fecha 15

Bundesliga 2025-26 – Fecha 15 Estadio: Voith-Arena

Voith-Arena Ciudad: Heidenheim

Heidenheim Capacidad: 15.000 espectadores

15.000 espectadores Fecha: Domingo 21 de diciembre de 2025

Domingo 21 de diciembre de 2025 Hora: 11:30 a. m. Colombia | 5:30 p. m. España y Alemania

Dónde ver Heidenheim vs Bayern Múnich en TV y online

La transmisión del encuentro estará disponible en distintas plataformas según el país:

Colombia y resto de Sudamérica: Disney+ Premium , únicamente en streaming

, únicamente en streaming México: Sky Sports , en televisión

, en televisión España: Amazon Prime Video y DAZN

Estados Unidos: ESPN Deportes.

A qué hora es el partido del Bayern, país por país

Colombia, Perú, Ecuador: 11:30 a. m.

11:30 a. m. México (CDMX): 10:30 a. m.

10:30 a. m. Venezuela, Bolivia: 12:30 p. m.

12:30 p. m. Argentina, Uruguay, Chile, Brasil: 1:30 p. m.

1:30 p. m. España, Alemania, Italia, Francia: 5:30 p. m.

5:30 p. m. Reino Unido: 4:30 p. m.

4:30 p. m. Estados Unidos: Costa Este: 11:30 a. m. Centro: 10:30 a. m. Pacífico: 8:30 a. m.



Cómo llegan Bayern Múnich y Heidenheim

Bayern Múnich afronta esta jornada como líder de la Bundesliga, con 38 puntos en 14 fechas, producto de una campaña casi perfecta. Mantiene seis puntos de ventaja sobre el segundo y una racha impresionante de 46 jornadas consecutivas en la cima del torneo, un récord absoluto en Alemania. El equipo de Vincent Kompany sigue invicto y con una autoridad notable, incluso gestionando ausencias importantes.

Heidenheim, por su parte, vive una situación completamente distinta. El equipo local se ubica en la penúltima posición, con 11 puntos, luchando por evitar el descenso. Jugar en casa ante el Bayern representa una oportunidad de oro para sumar, aunque el desafío es enorme ante el rival más dominante del campeonato.

¿Ahora sí juega Luis Díaz?

Sí. Luis Díaz vuelve a estar habilitado para este compromiso. El extremo colombiano se perdió el partido anterior tras llegar a cinco amonestaciones, situación que también coincidió con su inhabilitación en Champions League, lo que llevó a Kompany a darle descanso. Ahora, con la sanción cumplida, el guajiro regresa a la convocatoria y todo apunta a que será titular.

Díaz ha sido uno de los jugadores más constantes del Bayern en la temporada, habiendo disputado 13 de las 14 jornadas previas de Bundesliga, aportando desequilibrio, velocidad y presencia ofensiva por la banda izquierda.

Probable formación del Bayern Múnich

Bayern Múnich: Jonas Urbig; Josip Stanisic, Jonathan Tah, Dayot Upamecano, Hiroki Ito; Aleksandar Pavlovic, Joshua Kimmich; Michael Olise, Lennart Karl, Luis Díaz; Harry Kane. DT: Vincent Kompany.

Novedades y bajas para el partido del Bayern

El Bayern tendrá varias ausencias relevantes. Manuel Neuer sigue fuera por una rotura fibrilar; Konrad Laimer está sancionado; Joshua Kimmich no estará disponible; y Sacha Boey es baja por enfermedad. Jamal Musiala volvió a entrenar tras una grave lesión, pero no se espera que sume minutos en Heidenheim.

En el conjunto local, Heidenheim no podrá contar con Budu Zivzivadze ni Nick Rothweiler, mientras que Adrian Beck es duda hasta último momento.

Un duelo clave antes del parón

Heidenheim vs Bayern Múnich cierra el año futbolístico en la Bundesliga con un contraste marcado: el líder absoluto frente a un equipo que pelea por sobrevivir. Con el regreso de Luis Díaz y la ambición intacta del Bayern, el partido del domingo 21 de diciembre promete ser uno de los más seguidos de la jornada, tanto en Alemania como a nivel internacional.