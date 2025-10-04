La Bundesliga 2025-26 sigue su curso y uno de los grandes atractivos de la Fecha 6 será el duelo entre Bayern Múnich vs Eintracht Frankfurt, con la presencia del colombiano Luis Díaz en el equipo bávaro. El compromiso se jugará el sábado 4 de octubre en el Deutsche Bank Park de Frankfurt, desde las 11:30 a.m. en Colombia y las 18:30 en España y Alemania.

El Bayern, bajo la dirección de Vincent Kompany, busca mantener un arranque histórico de temporada con pleno de victorias en todas las competiciones, mientras que el Eintracht intentará frenar la racha de los campeones y dar un golpe en casa frente a su afición.

Dónde ver Eintracht Frankfurt vs Bayern Múnich en TV y online

El partido entre Eintracht Frankfurt y Bayern Múnich se podrá seguir en vivo en distintos países a través de las siguientes señales:

Colombia y el resto de Sudamérica : transmisión exclusiva en Disney Plus (online) .

: transmisión exclusiva en . España : disponible en DAZN y Amazon Prime Video .

: disponible en y . Estados Unidos : en pantalla por ESPN 2 .

: en pantalla por . México: cobertura en Sky Sports.

Los fanáticos del fútbol alemán tendrán la posibilidad de seguir el encuentro en vivo en múltiples plataformas de televisión y streaming.

Estadio del partido del Bayern en la Bundesliga: Deutsche Bank Park

El escenario del compromiso será el Deutsche Bank Park, con capacidad para 51.500 espectadores, uno de los estadios más emblemáticos de Alemania y hogar del Eintracht Frankfurt. Allí se vivirá un ambiente vibrante para recibir al Bayern Múnich, que llega en estado de gracia tras su triunfo en la Champions League.

Horario de Eintracht Frankfurt vs Bayern Múnich, país por país

El encuentro se jugará en diferentes horarios alrededor del mundo:

Colombia, Perú y Ecuador : 11:30 a.m.

: 11:30 a.m. Argentina, Uruguay y Chile : 1:30 p.m.

: 1:30 p.m. México : 10:30 a.m.

: 10:30 a.m. España, Alemania, Francia e Italia : 6:30 p.m.

: 6:30 p.m. Portugal e Inglaterra : 5:30 p.m.

: 5:30 p.m. Estados Unidos (Este) : 12:30 p.m.

: 12:30 p.m. Estados Unidos (Pacífico): 9:30 a.m.

Probable formación del Bayern Múnich, con Luis Díaz, ante el Frankfurt

Bayern Múnich: Raphael Guerreiro; Kim Min-Jae, Dayot Upamecano, Konrad Laimer; Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic, Nicolas Jackson, Luis Díaz, Harry Kane y Michael Olise. DT: Vincent Kompany.

El colombiano Luis Díaz se perfila como titular, aportando desequilibrio y velocidad en ataque, en una ofensiva que lidera Harry Kane, goleador indiscutido del equipo bávaro.

Noticias del Bayern Múnich para el partido

El Bayern llega con la moral en alto después de una victoria 5-1 sobre el Pafos FC en la Champions League, extendiendo su racha a nueve triunfos consecutivos en este inicio de temporada. El balance es impresionante: más de 30 goles anotados y solo unos pocos recibidos, con una diferencia de goles de +27, récord en las grandes ligas europeas.

No obstante, el equipo todavía arrastra bajas importantes: Alphonso Davies, Hiroki Ito, Jamal Musiala, Josip Stanišić y Jonas Urbig siguen fuera por lesión. Kompany, sin embargo, se mostró optimista de cara al compromiso: “Si todo va bien, podremos afrontar el próximo partido con la plantilla que jugó contra el Pafos”.

Noticias del Eintracht Frankfurt para la Fecha 6 de la Bundesliga

El cuadro local afronta este duelo con la sensible baja de Jessic Ngankam (fractura de tibia y peroné) y de Rasmus Kristensen (lesión muscular en el muslo). Según su entrenador, Dino Toppmöller, “todos los demás están a bordo”, lo que permitirá al Eintracht armar un once competitivo frente a un Bayern que atraviesa un momento imparable.

El Eintracht Frankfurt buscará aprovechar su localía y el respaldo de su público para sorprender a un Bayern que no ha cedido puntos en la Bundesliga en este inicio de campeonato.