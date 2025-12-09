La fase de liga de la UEFA Champions League 2025-26 continúa avanzando y el FC Barcelona afronta un partido decisivo en su lucha por meterse entre los 16 mejores del torneo. Este martes, el equipo de Hansi Flick recibirá a Eintracht Frankfurt en el emblemático Spotify Camp Nou, en un encuentro donde los culers están obligados a sumar para evitar la repesca de febrero.

El partido se jugará el martes 9 de diciembre, desde las 21:00 en España y 15:00 en Colombia, en un Camp Nou que vuelve a tener una capacidad cercana a 99 mil espectadores, siendo el estadio más grande del continente.

Dónde ver Barcelona vs Eintracht Frankfurt: TV y plataformas online

El duelo tendrá transmisión internacional por señales oficiales en España, Latinoamérica y Estados Unidos.

España: Movistar+ Liga de Campeones (M60 y Orange 115), M+ Liga de Campeones 4 (M180 y Orange 276) y LaLiga TV Bar a través de Movistar Plus+

(M60 y Orange 115), (M180 y Orange 276) y a través de Movistar Plus+ Colombia y el resto de Sudamérica: ESPN 2 (televisión) y DISNEY+ PREMIUM (online)

(televisión) y (online) México: Caliente TV

Estados Unidos: Paramount+ y ViX Premium.

Lugar del partido del Barcelona en Champions League: el regreso al Spotify Camp Nou

El compromiso se disputará en el Spotify Camp Nou, renovado y listo para volver a recibir duelos de Champions League. Sus más de 99.000 asientos lo convierten en un escenario imponente, ideal para un partido que puede marcar el rumbo del Barcelona en esta edición del torneo.

Horario del partido país por país

Además de España y Colombia, así se jugará en otros países:

Alemania: 21:00

21:00 Francia: 21:00

21:00 Italia: 21:00

21:00 Inglaterra: 20:00

20:00 Argentina: 17:00

17:00 Chile: 17:00

17:00 México: 14:00

14:00 Estados Unidos (ET): 15:00

Probables alineaciones del Barcelona y Eintracht Frankfurt

FC Barcelona: Joan Garcia; Jules Koundé, Pau Cubarsí, Eric García, Alejandro Balde; Frenkie de Jong, Pedri, Raphinha; Lamine Yamal, Robert Lewandowski y Ferrán Torres. DT: Hansi Flick.

Eintracht Frankfurt: Michael Zetterer; Nnamdi Collins, Robin Koch, Arthur Theate, Nathaniel Brown; Mahmoud Dahoud, Farés Chaïbi; Ritsu Doan, Mario Götze, Ansgar Knauff; Elye Wahi. DT: Dino Toppmöller.

Así van Barcelona y Eintracht Frankfurt en esta Champions League

La situación deportiva de ambos equipos hace que el partido sea crucial:

Barcelona: ocupa la casilla 18 con 7 puntos en 5 partidos . La irregularidad y algunos tropiezos recientes han complicado su camino, obligando al club a ganar este y los próximos compromisos para asegurar un cupo directo a los octavos de final.

ocupa la con . La irregularidad y algunos tropiezos recientes han complicado su camino, obligando al club a ganar este y los próximos compromisos para asegurar un cupo directo a los octavos de final. Eintracht Frankfurt: se ubica 28º con 4 puntos, por lo que necesita sumar urgentemente para intentar meterse entre los 24 primeros que avanzarán a la repesca.

Contexto del partido de la Champions League: dos equipos bajo presión

El FC Barcelona sabe que no hay margen de error. Para clasificar directamente a octavos, el equipo debe ganar los nueve puntos restantes de la fase de liga. Cualquier tropiezo podría enviarlo a la instancia de playoffs, un escenario que el club quiere evitar tras varias temporadas irregulares en competiciones europeas.

Del lado visitante, Eintracht Frankfurt llega a la cita en un momento deportivo delicado. El equipo alemán acumula tres partidos sin ganar y sufrió una dura goleada 6-0 ante Leipzig en la Bundesliga, que lo dejó fuera de posiciones europeas. El conjunto dirigido por Toppmöller viaja a Barcelona con la urgencia de sumar para no quedar relegado en la tabla general de la Champions.

Se espera un partido intenso, con dos equipos que necesitan ganar y que llegan con realidades distintas, pero con la misma ambición: seguir vivos en la competencia más prestigiosa del continente.