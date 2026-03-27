La Selección Argentina afronta un nuevo compromiso amistoso previo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, esta vez frente a Mauritania, en un duelo que se disputará en La Bombonera. Será una de las últimas presentaciones del equipo dirigido por Lionel Scaloni en el país antes del inicio del torneo.

El encuentro se jugará el viernes 27 de marzo desde las 20:15 en Argentina y las 18:15 en Colombia. El partido tomó forma a contrarreloj luego de que la Finalissima ante España fuera suspendida por falta de acuerdo entre Conmebol y UEFA respecto a la sede. Tras esa cancelación, la AFA confirmó este amistoso y otro frente a Zambia, también en Buenos Aires, como parte de la preparación final.

Dónde ver Argentina vs Mauritania en TV y online

La transmisión del partido estará disponible en diferentes plataformas internacionales.

Argentina: Telefé, D SPORTS y MiTelefe.com

Telefé, D SPORTS y MiTelefe.com Colombia y resto de Sudamérica: D SPORTS (canales 610 y 1610) y DGO (streaming online)

D SPORTS (canales 610 y 1610) y DGO (streaming online) España: DAZN

DAZN México: ViX Premium

ViX Premium Estados Unidos: Fanatiz y ViX Premium.

Estas opciones permiten seguir el compromiso tanto en televisión tradicional como en plataformas digitales desde distintos dispositivos.

A qué hora es Argentina vs Mauritania país por país

El amistoso se disputará en horario nocturno en el Cono Sur y en la tarde en otros territorios:

Argentina: 20:15

Colombia: 18:15

Perú: 18:15

Ecuador: 18:15

México (CDMX): 17:15

España: 00:15 (sábado)

Estados Unidos (ET): 19:15

Estados Unidos (PT): 16:15

Chile: 20:15.

Dónde se juega el partido de Argentina este viernes

El encuentro se disputará en La Bombonera, estadio emblemático de Buenos Aires. Será una despedida simbólica del público argentino antes de que el equipo viaje para disputar el Mundial 2026, donde debutará el 16 de junio en Kansas City frente a Argelia.

El contexto del amistoso ante Mauritania en la Bombonera

La Albiceleste debió reorganizar su calendario tras la suspensión de la Finalissima contra España. La Asociación del Fútbol Argentino confirmó rápidamente este compromiso ante Mauritania y otro frente a Zambia como parte de la planificación previa al torneo.

Argentina llegará al Mundial como uno de los candidatos y utilizará este encuentro para ajustar detalles tácticos, probar variantes y dar minutos a futbolistas que buscan consolidarse en la lista definitiva.

Mauritania, por su parte, no logró clasificar a la Copa del Mundo. Quedó eliminada en la primera ronda de las Eliminatorias Africanas tras sumar siete puntos en el Grupo B, muy lejos de Senegal y República Democrática del Congo, que avanzaron a instancias decisivas.

Probables alineaciones de Argentina y Mauritania

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Marcos Senesi, Nicolás Tagliafico; Nicolás Paz, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Nicolás González; Julián Álvarez y Thiago Almada. DT: Lionel Scaloni.

Mauritania: Babacar Diop; Mohamed El Abd, Lamine Ba, Demini Salek, Khadim Diaw; Moctar El Hacen, Sidi Yacoub; Sidi Amar, Maata Maassa, Aboubakary Koita; Mamadou Diallo. DT: Aritz López Garai.

Ficha del partido Argentina vs Mauritania

Competición: Amistoso internacional previo al Mundial 2026

Fecha: Viernes 27 de marzo

Hora: 20:15 (Argentina) – 18:15 (Colombia)

Estadio: La Bombonera, Buenos Aires

Entrenadores: Lionel Scaloni (Argentina) – Aritz López Garai (Mauritania)