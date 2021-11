Dani Alves: “Vamos a reconstruir el Barça que tanto queremos”

Dani Alves regresará al Barcelona FC seis años después de marcharse. La emoción del brasileño ha sido tal, que a través de un video posteado en las redes sociales del club, envió un mensaje en catalán.

“Hola culers, ya estoy aquí en Barcelona, ya estoy aquí con vosotros. Muy feliz y contento de volver a mi casa. Espero veros pronto pronto para disfrutar y para reconstruir el Barça que tanto queremos. Un beso”, expresó el brasileño que quedó como jugador libre en septiembre pasado, cuando se desvinculó del Sao Paulo.

Con 38 años, espera poder ser una mano para la recuperación del equipo, que ha entrado en crisis en los últimos meses. El lateral escribió también un texto donde mostró su sentimiento actual con la situación.

“Casi 5 años luchando como un loco para llegar a ese momento. No sabía que duraría tanto, no sabía que sería tan difícil, pero sabía dentro de mi corazón y dentro de mi alma que ese día llegaría. Vuelvo a casa de donde nunca salí y como dije antes de irme; YO SOY UNO MÁS DE USTEDES, NO SÉ CUANTO DURARÁ ESE SUEÑO, PERO QUE SEA ETERNO MIENTRAS DURE!! Nos vemos pronto donde mas me fascina, con la misma ilusión de la primera vez y con las mismas ganas de ayudar a reconstruir EL MEJOR CLUB DEL MUNDO!! Torno a la meva casa cullonsssssss!!!”, publicó en su Instagram.

Ahora, se espera que el cuadro Azulgrana anuncie el día exacto de la presentación oficial del futbolista en el Camp Nou. Se presume que será entre lunes y martes, ya que a principio de semana le harán los chequeos médicos de rutina y la idea es que pueda hacer parte de su primer entrenamiento en las horas de la tarde.

