¿¡Cristiano Ronaldo al Barcelona!?

Por increíble que parezca, surgió tal versión en España. Tiene que ver con un supuesto movimiento que planea su representante, Jorge Mendes, conversando con varios clubes para ofrecer el fichaje de Cristiano Ronaldo. El Barcelona está incluido en el listado.

Así lo informó el reconocido periodista español, Guillem Balagué. Su versión de este 13 de agosto afirma que tanto Juventus como Cristiano Ronaldo atienden diversas posibilidades para su salida: “Lo han ofrecido en todas partes, incluido al Barcelona”, asegura.

Leer también ▶ ¿Cristiano Ronaldo puede irse de la Juventus?

Balagué, el biógrafo que publicó el libro: “Cristiano Ronaldo: La Biografía”, agregó en su versión: “La razón por la que CR7 ha estado vinculado al PSG, no es tanto que el PSG esté pensando en conseguirlo. Es porque Jorge Mendes ha estado dando instrucciones para encontrar realmente un equipo para él”.

¿Por qué Juventus pensaría en la salida de Cristiano Ronaldo?

Hay dos puntos para mencionar en esta respuesta. El primero tiene que ver con lo deportivo. Aparentemente el portugués no está conforme con los planteles que se arman en el equipo para competir al más alto nivel. Ya tuvo dos oportunidades en Champions League y no alcanzó siquiera las semifinales. En el primero Juventus cayó eliminada en cuartos de final (Ajax) y en el segundo en octavos (Lyon). Ganaron 2 ligas, pero se les escaparon las 2 Copas de Italia, incluso perdiendo una final.

Aparte de eso estaría el tema económico. Extraoficialmente se dice que en Juventus reconsiderarán el salario de Cristiano Ronaldo. Ya hubo un descuento en el momento en el que el club les pidió a sus futbolistas hacerlo para sostener la estructura financiera durante la pandemia. Esa misma razón los llevaría nuevamente a estudiar las cifras del portugués. Se negociaría un nuevo salario.

¿Cristiano Ronaldo y Lionel Messi juntos en el Barcelona?

Empieza a hablarse del tema a raíz de esta versión. Nunca fueron compañeros. Los dos mejores futbolistas de la década reciente han sido protagonistas de intensas rivalidades en cancha y en premiaciones. ¿Ahora podrían jugar juntos?

Lo último que públicamente ha dicho Cristiano Ronaldo de Lionel Messi fue: “Compartimos el escenario durante 15 años. No sé si ha pasado alguna vez en la historia del fútbol, los mismos dos jugadores en el mismo escenario todo el tiempo. No es fácil, pero por supuesto que tenemos una buena relación. Aunque no hemos cenado juntos todavía espero que podamos hacerlo en el futuro”, dijo cuando se sorteó la fase de grupos de la actual Champions League.

Leer también ▶ Juan Guillermo Cuadrado festejó su tercer título con Cristiano Ronaldo de compañero

La conclusión de Balagué sobre la opción Cristiano Ronaldo y Barcelona

En el podcast BBC Radio 5 Live Sport, el periodista que sorprendió con dicha versión, agregó: “No estoy seguro de que puedan deshacerse de él fácilmente (…). De hecho, con la cantidad de dinero que todavía gana, 23 millones netos, que ganaba en el Real Madrid y creo que se le igualó su salario cuando fue a la Juventus, ¿quién va a pagar esa cantidad de dinero?”.