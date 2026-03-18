La Copa Africana de Naciones vivió un desenlace que pocos imaginaban. Lo que había terminado con Senegal levantando el trofeo ahora cambió por completo tras una decisión oficial de la Confederación Africana de Fútbol (CAF), que dos meses después de la final resolvió modificar el resultado del partido.

El equipo senegalés había ganado 1-0 en tiempo extra frente a Marruecos, pero la Junta de Apelación de la CAF determinó que ese resultado no debía ser válido. En su lugar, aplicó una sanción por incomparecencia que le dio el partido por perdido a Senegal y proclamó campeón a Marruecos con un marcador de 3-0.

Por qué Senegal perdió el título de la Copa África

La clave de la decisión está en un episodio ocurrido durante la final disputada el 18 de enero en Rabat. En el minuto 98, el árbitro congoleño Jean Ndala sancionó un penal a favor de Marruecos que generó una fuerte reacción en los jugadores de Senegal.

La indignación fue tal que el equipo decidió abandonar el campo de juego en señal de protesta. Este hecho, aunque duró solo unos minutos, fue determinante para el fallo posterior de la CAF. Aunque Senegal regresó al terreno de juego tras la intervención de Sadio Mané y terminó el partido, la entidad consideró que ese abandono momentáneo constituye una infracción grave del reglamento.

Qué dice el reglamento de la CAF sobre la incomparecencia

El fallo de la CAF se basa en la aplicación de los artículos 82 y 84 del reglamento de la Copa Africana de Naciones. En particular, el artículo 84 establece que un equipo puede ser declarado perdedor si incurre en incomparecencia.

Este concepto no se limita a no presentarse a un partido. También incluye situaciones en las que un equipo abandona el campo sin autorización oficial, incluso si posteriormente regresa. Según la interpretación de la CAF, Senegal rompió el desarrollo normal del encuentro al retirarse del terreno de juego. Por eso, se determinó que el partido debía darse por perdido con un marcador de 3-0 a favor de Marruecos.

Qué pasó en la final Senegal vs Marruecos antes del fallo

El partido tuvo un desarrollo cargado de tensión desde el inicio, pero el momento más crítico llegó con la decisión arbitral en los minutos finales. Tras la reanudación del juego, el arquero Edouard Mendy logró detener el penal ejecutado por Brahim Díaz. Posteriormente, ya en el tiempo extra, Pape Gueye marcó el gol que le dio la victoria a Senegal.

Con ese resultado, el equipo celebró el título y fue reconocido como campeón en ese momento. La escena quedó grabada como una consagración histórica, hasta que la revisión posterior de la CAF cambió todo.

Por qué la CAF decidió darle el título a Marruecos

La Confederación Africana de Fútbol consideró que el abandono del campo por parte de Senegal afectó la integridad del partido. Para la entidad, este tipo de acciones no pueden ser toleradas, independientemente del contexto en el que ocurran.

En su comunicado oficial, la CAF fue clara al señalar que la sanción se aplicó conforme al reglamento vigente. Al declarar la derrota de Senegal por incomparecencia, el resultado oficial pasó a ser 3-0 a favor de Marruecos. Esto implicó automáticamente que Marruecos fuera proclamado campeón del torneo, a pesar de haber perdido el partido en el terreno de juego.

Las otras sanciones que dejó la final de la Copa África

Además del cambio en el resultado, la CAF también tomó decisiones sobre otros incidentes ocurridos durante la final. El jugador marroquí Ismaël Saibari recibió una reducción en su sanción, que quedó en dos partidos, y se le retiró una multa económica que había sido impuesta inicialmente.

Por su parte, la Federación de Marruecos también fue sancionada económicamente. La CAF redujo una multa a 50.000 dólares por incidentes con los alcanza pelotas, pero mantuvo otra de 100.000 dólares por interferencias aéreas que afectaron la revisión del VAR.

Estas decisiones reflejan que el partido estuvo rodeado de múltiples situaciones polémicas que fueron evaluadas posteriormente.

Por qué la decisión de la CAF genera polémica en el fútbol

El fallo generó un fuerte debate en el mundo del fútbol, principalmente por el tiempo que tardó en tomarse la decisión. Senegal ya había celebrado el título, lo que hace que el cambio posterior sea aún más impactante. También se discute si la reacción del equipo senegalés estuvo justificada por la decisión arbitral y si la sanción aplicada es proporcional a lo ocurrido.

Sin embargo, la CAF defendió su postura señalando que el reglamento debe aplicarse de manera estricta para garantizar la equidad en la competencia. El caso se convirtió en un precedente importante sobre cómo las decisiones disciplinarias pueden modificar el resultado de una final incluso tiempo después de haberse disputado.