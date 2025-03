Luego del amargo empate 2-2 ante Paraguay en Barranquilla, por la fecha 14 de las Eliminatorias Sudamericanas, la situación en la Selección Colombia aún no se calman. La continuidad de Néstor Lorenzo entró en evaluación, pues atrás quedó el buen momento del ‘tricolor’ en el que fue considerado de los mejores del continente.

Un directivo de la Federación Colombiana de Fútbol reveló que existe preocupación por el mal momento de la selección en los últimos compromisos. Pues los de Lorenzo pasaron de ocupar el segundo lugar y ser escolta de Argentina, a descender 4 puestos y estar a solo 5 puntos de distancia del repechaje.

Es importante recordar que en las últimas horas, Brasil anunció la disolución del contrato de Dorival Junior. Esta decisión fue tomada tras la contundente paliza que le propinó Argentina por 4-1 en la última jornada de las Eliminatorias Sudamericanas.

Hasta el momento, la Federación Colombiana de Fútbol ha manifestado su respaldo hacia el DT de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo. Pero lo cierto es que el ambiente no es el mismo de meses atrás, y el técnico será evaluado constantemente. El bajo rendimiento mostrado en las últimas 6 fechas de las Eliminatorias Sudamericanas instaló más dudas que certezas.

Álvaro González Alzate, vicepresidente de la Federación Colombiana de Fútbol, manifestó su preocupación por la continuidad de Lorenzo. Argumentó además que se está arriesgando la clasificación a la Copa Mundial, a pesar que el ‘Tricolor’ se mantenga en puestos de clasificación directa.

«Estoy preocupado. No es fácil para un equipo tener la debacle deportiva que tuvimos. Yo como dirigente deportivo tengo fe, pero la fe está un poco opacada por la preocupación. Tenemos equipo y jugadores que están activos, pero no sé que pasa», sostuvo el dirigente a Caracol Radio.

«Dios quiera que no suceda nada raro, pero yo como dirigente deportivo, y me perdona la sinceridad, estoy preocupado y no tan confiado como muchos», finalizó González Alzate.