La Libertadores y la Sudamericana 2026 no solo representan la gloria deportiva en Sudamérica, sino también una oportunidad económica clave para los clubes. A medida que las competencias avanzan, los premios aumentan de forma significativa, convirtiéndose en una fuente de ingresos determinante para las instituciones.

En un contexto en que el crecimiento financiero es tan importante como el rendimiento en la cancha, participar en estos torneos puede transformar la realidad de un equipo. Desde las primeras fases hasta la gran final, cada instancia suma ingresos que pueden marcar diferencias en proyectos deportivos, fichajes y sostenibilidad a largo plazo.

Cuánto dinero reparte la Conmebol Libertadores 2026

La Libertadores se mantiene como el torneo más lucrativo del continente. El sistema de premios está diseñado para recompensar el avance progresivo de los equipos, con cifras que crecen en cada fase.

Desde las rondas preliminares, los clubes ya comienzan a recibir ingresos. En la Fase 1, los equipos obtienen 400 mil dólares por cada partido disputado como local. En la Fase 2, el monto asciende a 500 mil dólares, mientras que en la Fase 3 alcanza los 600 mil.

El gran salto económico llega con la fase de grupos. Solo por participar en esta instancia, cada equipo recibe 3 millones de dólares. A partir de ahí, los premios siguen aumentando en las rondas eliminatorias.

Premios por fase en la Libertadores 2026

El esquema de distribución económica de la Libertadores 2026 es el siguiente:

Fase 1: USD 400.000 por partido como local

Fase 2: USD 500.000

Fase 3: USD 600.000

Fase de grupos: USD 3.000.000

Octavos de final: USD 1.250.000

Cuartos de final: USD 1.700.000

Semifinales: USD 2.300.000

Subcampeón: USD 7.000.000

Campeón: USD 24.000.000

Este modelo permite que un equipo que recorra todo el camino desde la fase de grupos hasta la final pueda superar los 32.5 millones de dólares en ingresos acumulados.

El impacto económico de ganar la Libertadores 2026

Más allá del premio directo de 24 millones de dólares para el campeón, ganar la Libertadores abre la puerta a ingresos adicionales que aumentan el valor total del logro. El campeón accede automáticamente a disputar la Recopa Sudamericana, que entrega cerca de 1.8 millones de dólares. Además, obtiene cupos para torneos internacionales como el Mundial de Clubes y la Copa Intercontinental, que reparten premios aún más altos.

A esto se suma la clasificación directa a la siguiente edición de la Libertadores, lo que garantiza al menos tres millones de dólares adicionales solo por participar en la fase de grupos. También existen beneficios indirectos como el aumento en ingresos por patrocinio, derechos de televisión, venta de jugadores y mayor visibilidad internacional.

Cuánto dinero reparte la Conmebol Sudamericana 2026

Aunque la Sudamericana tiene premios más bajos que la Libertadores, sigue siendo una competencia económicamente atractiva para los clubes.

Desde la fase previa, los equipos reciben entre 225 mil y 250 mil dólares, dependiendo de su participación. Luego, la fase de grupos entrega 900 mil dólares a cada equipo. Al igual que en la Libertadores, los premios aumentan en las rondas eliminatorias, incentivando el avance en la competencia.

Premios por fase en la Sudamericana 2026

La distribución económica en la Sudamericana 2026 es la siguiente:

Fase previa: entre USD 225.000 y 250.000

Fase de grupos: USD 900.000

Octavos de final: USD 600.000

Cuartos de final: USD 700.000

Semifinales: USD 800.000

Subcampeón: USD 2.000.000

Campeón: USD 6.500.000

Aunque las cifras son menores en comparación con la Libertadores, el torneo sigue representando una oportunidad importante para fortalecer las finanzas de los clubes.

Por qué estos premios son clave para los clubes sudamericanos

Los montos que reparten la Libertadores y la Sudamericana tienen un impacto directo en la economía de los equipos. Para muchos clubes, estos ingresos representan una parte significativa de su presupuesto anual.

Participar en torneos internacionales permite equilibrar finanzas, invertir en infraestructura, fortalecer plantillas y proyectar crecimiento deportivo. Incluso, para equipos de ligas emergentes, una buena campaña puede significar un salto económico importante.

Además, el rendimiento en estas competencias suele traducirse en valorización de jugadores, lo que genera ingresos adicionales a través de transferencias.