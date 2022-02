Compañero de Yerry Mina protagoniza pelea en un bar

El portero del Everton y compañero del defensor colombiano tuvo un altercado con personas que llegaron a insultarlo.

Jordan Pickford presenció una incitación por parte de unas personas que estaban en un bar en la localidad de East Boldon, South Tyneside en Inglaterra.

Mientra el portero del Everton se disponía a compartir con un grupo de amigos y a tomarse un trago, fue atacado verbalmente por personas desconocidas que le gritaron “brazos cortos”. Ante las burlas constantes, los acompañantes de Pickford atacaron a golpes a quienes los ofendieron y todo terminó en una pelea.

Las autoridades llegaron al lugar pero el arquero y sus amigos ya se habían ido del bar. Los testigos confirmaron que el arquero no inició la disputa; sin embargo Jordan Pickford se encuentra siendo investigado por los hechos ocurridos, afortunadamente el futbolista no terminó herido.

También se supo que no alguien grabó un vídeo el cual fue destruido por los amigos de Pickgord.

Video resurfaces of Everton Keeper Jordan Pickford getting into a fight outside a pub pic.twitter.com/obEBP71gKO

— Live News (@LiveNewsForAll_) February 15, 2022