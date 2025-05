La eliminación del FC Barcelona en las semifinales de la Champions League ha dejado una herida profunda en el entorno culé. Más allá del dolor por quedarse ad portas de la final, el principal foco de discusión ha sido el arbitraje del polaco Szymon Marciniak, quien dirigió el duelo de vuelta ante el Inter de Milán que terminó 4-3 a favor del equipo italiano en la prórroga.

Jugadores, cuerpo técnico y aficionados han coincidido en que varias decisiones clave del árbitro terminaron influyendo en el resultado. Las quejas apuntan no solo a errores puntuales, sino a un criterio que, según el barcelonismo, favoreció en todo momento al conjunto local.

Hansi Flick, el entrenador del Barcelona, sobre el arbitraje de Marciniak:»Cada decisión 50-50 fue para ellos»

El técnico alemán del FC Barcelona, Hansi Flick, no quiso centrar toda la atención en la actuación del árbitro, pero dejó frases claras que reflejan el malestar: “Pensamos que el resultado es injusto por algunas decisiones arbitrales. No quiero hablar demasiado del árbitro, pero cada decisión que era 50 al 50 acababa siendo a favor de ellos, es lo que me pone triste”.

Ante la insistencia de la prensa sobre el tema arbitral, Flick intentó centrar el foco en su equipo: “No me gusta hablar más del árbitro, le he dicho lo que pienso, pero no voy a repetirlo aquí ahora. No es justo tampoco para mi equipo, que ha hecho un trabajo enorme”.

La memoria no perdona: el recuerdo de Eric García sobre Marciniak

Uno de los protagonistas del partido, Eric García, quien marcó uno de los goles del Barcelona, fue directo al recordar el historial de Marciniak con el club: “Todos sabemos lo que pasó con este árbitro la última vez. Pero bueno, debemos estar orgullosos por todo lo que hemos hecho” dijo, seguramente en referencia al penalti de Julián Álvarez que el polaco invalidó en la llave en la que el Atlético cayó eliminado ante Rea Madrid.

Ronald Araujo y la jugada que pudo cambiarlo todo

El defensor Ronald Araujo, que no fue titular per jugó el partido, también hizo su descargo: “Creo que Gerard Martín recibió falta en el 3-3. El árbitro influyó en el resultado, pero no hay que buscar excusas. La mentalidad es muy buena y esta generación volverá el año que viene”. Su declaración hace referencia a una acción clave sobre el final del tiempo reglamentario que terminó en el empate agónico del Inter.

Las tres jugadas más polémicas del partido y las decisiones de Marciniak

Posible mano de Acerbi en el área

Corría el minuto 25, cuando el Barça estaba abajo 1-0. En una disputa dentro del área, Francesco Acerbi toca el balón con el brazo izquierdo mientras intentaba cerrar un remate de Dani Olmo. La jugada fue revisada por el VAR, que determinó que no había penalti.

El penalti que sancionó por falta a Yamal y luego no fue

Otra acción controvertida se produjo al minuto 68. Lamine Yamal encaró a Henrikh Mkhitaryan, quien lo derribó cerca del área. Inicialmente, Marciniak sancionó el penalti, pero tras consultar el VAR cambió su decisión. Las repeticiones confirmaron que el contacto fue fuera del área, aunque en redes sociales se viralizó el gesto del árbitro señalando con los dedos “por muy poquito”, lo que algunos consideraron irónico.

La jugada del 3-3: ¿Falta sobre Gerard Martín?

Cuando el Barcelona acariciaba el pase a la final con un 2-3 favorable, llegó el empate del Inter al minuto 90+3. En la jugada previa, el defensor Gerard Martín cayó tras un contacto con Denzel Dumfries, quien antes de tener contacto con el balón parece haberlo golpeado antes de dar la asistencia a Acerbi para el 3-3. Los jugadores del Barça protestaron airadamente por la falta no sancionada. Marciniak la consideró una disputa válida.

El gesto viral de Marciniak y la percepción arbitral

Más allá de las jugadas específicas, lo que más ha dolido en el entorno azulgrana es la sensación de haber sido tratados con desigualdad en el criterio. Frases como “cada decisión dudosa fue para ellos” se repiten en foros, redes sociales y medios catalanes. El gesto viral de Marciniak con los dedos explicando la decisión del penalti no cobrado a Lamine Yamal fue visto como una burla en redes sociales, reforzando la percepción de arbitraje parcial.

Una eliminación que duele el doble

El Barcelona había logrado una remontada épica en el propio San Siro, tras ir perdiendo 2-0, y con goles de García, Dani Olmo y Raphinha llegó al 2-3. Pero el empate en los últimos segundos y el tanto decisivo en la prórroga dejaron al club catalán una vez más fuera de la final de Champions.

Para muchos, la actuación de Marciniak empañó lo que pudo haber sido una gesta memorable. Aunque Flick y los jugadores coinciden en que no hay que excusarse únicamente en el árbitro, la sensación en el barcelonismo es clara: se jugó contra 12.