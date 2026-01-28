El Spotify Camp Nou se prepara para una noche de máxima exigencia europea. Este miércoles, el FC Barcelona afronta un duelo que se siente como una final antes de tiempo ante el Copenhague, en la octava y última jornada de la fase de liga de la Champions League. El objetivo es tan claro como urgente: meterse en el Top 8 para acceder de forma directa a los octavos de final y esquivar un playoff de febrero que amenaza con sobrecargar un calendario ya al límite.

La tensión se explica con números. Tras el trabajado 4-2 frente al Slavia de Praga, el Barça es noveno con 13 puntos, pero la tabla está comprimida al extremo: del sexto al decimotercero todos comparten la misma puntuación. En ese contexto, un tropiezo ante el conjunto danés no admite excusas y empujaría a los de Hansi Flick a una ronda previa que nadie quiere disputar. La noche pide carácter, precisión y una lectura fría de los momentos del partido.

Barcelona vs Copenhague: Canales y Plataformas Online para VER HOY EN VIVO

Colombia : 3:00 p.m. | ESPN 5 y Disney +

: 3:00 p.m. | ESPN 5 y Disney + España : 9:00 p.m. | Movistar +

: 9:00 p.m. | Movistar + Argentina : 5:00 p.m. | Flow Sports 2, ESPN y Disney+ Premium

: 5:00 p.m. | Flow Sports 2, ESPN y Disney+ Premium México : 2:00 p.m. | Caliente TV y Max

: 2:00 p.m. | Caliente TV y Max Miami : 3:00 p.m. | DAZN

: 3:00 p.m. | DAZN Brasil : 5:00 p.m. | TNT y Max

: 5:00 p.m. | TNT y Max Resto de Sudamérica: ESPN y Disney +

El centro del campo bajo lupa en la noche decisiva

Hansi Flick llega a esta cita con la sala de máquinas condicionada y decisiones finas por tomar. La ausencia de Frenkie de Jong, sancionado, y la baja de Pedri por lesión muscular obligan a reajustar piezas en un sector clave para controlar el ritmo europeo. Son pérdidas sensibles para un equipo que basa buena parte de su autoridad en la circulación y la presión tras pérdida.

El contrapunto llega con el regreso de Raphinha, una noticia que oxigena el plan. Su vuelta aporta equilibrio defensivo, profundidad y una vía directa para potenciar a Robert Lewandowski. En la creación, Fermín López emerge como la gran apuesta: su actuación en Praga, con doblete y liderazgo, lo coloca como el termómetro emocional y futbolístico de un Barça que necesita personalidad.

Lamine Yamal, talento fresco para marcar diferencias

El presente azulgrana tiene un nombre propio. Lamine Yamal aterriza en este partido con el impulso de haber sido elegido MVP de LaLiga en diciembre y con la energía intacta tras cumplir sanción en la jornada anterior de Champions. Su desequilibrio y capacidad para romper líneas aparecen como un factor diferencial ante un rival que no concederá espacios gratuitos.

Su gol reciente ante el Oviedo, clave para asegurar un 3-0 y sostener el liderato liguero, refuerza una sensación: el joven extremo llega en el momento justo para asumir protagonismo en Europa. Flick espera que esa frescura se traduzca en desequilibrio sostenido durante los 90 minutos.

Buen momento doméstico y un calendario que aprieta

En LaLiga, el Barcelona atraviesa una fase sólida, con el liderato a salvo y una mínima ventaja sobre el Real Madrid. La consigna del cuerpo técnico es trasladar esa estabilidad al escenario continental, donde cada detalle pesa el doble.

El calendario no concede respiro tras este compromiso: Copa del Rey ante el Albacete y un nuevo reto liguero frente al Mallorca antes de entrar en el tramo que define títulos. Resolver hoy la clasificación directa aliviaría cargas y permitiría planificar con mayor margen.

Antecedentes, contexto y la consigna final

El historial reciente favorece al Barça, pero el Copenhague llega con ambición y opciones de pelear por el playoff. La clave para los locales será imponer un ritmo alto, sostener la presión y capitalizar la inspiración de sus atacantes desde el inicio.

Ganar es la única consigna. El Barcelona quiere cerrar el miércoles con la tranquilidad de verse directamente en el sorteo de octavos y confirmar que su proyecto también responde cuando Europa aprieta.