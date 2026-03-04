El duelo de este miércoles 4 de marzo por la Copa Sudamericana 2026 no es un partido más en la historia reciente del Fútbol Colombiano. Será la primera vez que Atlético Nacional y Millonarios definan una serie internacional a partido único, un formato que no concede margen de error y que multiplica la tensión desde el pitazo inicial.

El sorteo realizado el pasado 18 de diciembre en la sede de la Conmebol determinó que el compromiso se dispute en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, un escenario que ha sido testigo de múltiples capítulos decisivos entre Verdolagas y Embajadores. No es territorio neutral: es un escenario cargado de memoria, rivalidad y antecedentes que convierten cada cruce en una auténtica final.

La cuenta regresiva ya terminó. Eliminación directa, 90 minutos para sobrevivir y un boleto internacional en juego. Dramatismo puro en la Copa Sudamericana.

¿A qué hora juegan Atlético Nacional vs Millonarios hoy?

HORA: 7:30 p.m.

7:30 p.m. TELEVISIÓN: ESPN

ESPN STREAMING: Disney +

La señal será abierta para todo el continente a través de ESPN, y también estará disponible para quienes tengan contratado el servicio de la aplicación Disney+, permitiendo seguir cada detalle del compromiso desde cualquier dispositivo.

Historial internacional entre Nacional y Millonarios

El enfrentamiento entre Atlético Nacional y Millonarios en torneos organizados por la Conmebol se ha dado en tres competiciones distintas: Copa Libertadores, Copa Merconorte y Copa Sudamericana.

En total se han disputado 16 partidos oficiales a nivel continental. El balance muestra una leve ventaja para el conjunto capitalino:

Millonarios: 6 victorias

6 victorias Atlético Nacional: 4 victorias

4 victorias Empates: 6

Los números reflejan lo equilibrado que ha sido este clásico cuando trasciende las fronteras locales. Más allá de las épocas dominantes de cada club en el ámbito nacional, los duelos internacionales han estado marcados por la paridad, la intensidad y el orgullo de representar al país en escenarios continentales.

Cada enfrentamiento suma un capítulo nuevo a una rivalidad histórica que esta noche tendrá un ingrediente adicional: eliminación directa y clasificación en juego.

Esta noche, toda la comunidad futbolera en Colombia tiene una cita imperdible. Dos colosos del Fútbol Colombiano se enfrentan en un choque que promete emociones fuertes, tensión máxima y un espectáculo digno de torneo internacional. Que nadie se quede por fuera de este suculento partidazo.