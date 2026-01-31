Atlético Nacional e Inter Miami protagonizarán esta tarde un atractivo duelo internacional en la cancha del estadio Atanasio Girardot de Medellín. Para el conjunto colombiano, el compromiso llega en un momento oportuno para seguir ajustando piezas en medio de una Liga BetPlay que ya está en marcha, mientras que para el elenco de la MLS representa una prueba ideal dentro de su exigente pretemporada, midiéndose ante un rival sudamericano de peso y en un escenario cargado de historia.

Nacional vs Inter Miami: Señales EN VIVO y plataformas online HOY

Partido : Inter Miami vs Atlético Nacional

: Inter Miami vs Atlético Nacional Fecha : Sábado 31 de enero de 2026

: Sábado 31 de enero de 2026 Hora : 5:00 p.m.

: 5:00 p.m. Estadio : Atanasio Girardot

: Atanasio Girardot Evento : Amistoso Internacional

: Amistoso Internacional Televisión : Canal RCN y Win Sports

: Canal RCN y Win Sports Streaming: Deportes RCN (YouTube) y Win Play

Medellín, expectante por un partido poco habitual

La capital antioqueña vive horas de alta expectativa y se espera una gran asistencia al estadio, impulsada por un hecho poco frecuente: la presencia de Lionel Messi y de otras figuras internacionales como Luis Suárez y Rodrigo De Paul con la camiseta del Inter Miami. Para la afición verdolaga, el amistoso también servirá para observar en acción a nuevas incorporaciones, entre ellas el venezolano Eduard Bello.

Además, está previsto que minutos antes del pitazo inicial se realice la presentación oficial de Cristian ‘Chicho’ Arango como nuevo refuerzo de Atlético Nacional. Aunque el delantero aún no está habilitado para jugar, su anuncio genera mucha expectativa entre los hinchas, que comienzan a ilusionarse con un equipo competitivo para lo que viene.

La ciudad se volcó por Messi

La llegada de Lionel Messi a Medellín desató una auténtica locura entre los aficionados. Durante la noche del viernes 30 de enero, decenas de personas se congregaron en los alrededores del hotel Wake, en El Poblado, con el sueño de verlo aunque fuera por unos segundos. Para muchos, tenerlo cerca fue más que suficiente.

Aficionados de distintas regiones de Colombia e incluso de Argentina se dieron cita en el lugar, vestidos con camisetas de la Selección Argentina, del Inter Miami y del Barcelona, celebrando la presencia del máximo ganador del Balón de Oro, con ocho trofeos en su palmarés. El propio club estadounidense destacó en redes el cálido recibimiento que tuvo su plantel en la ciudad.

Un amistoso que va más allá del resultado

Más allá del marcador, el duelo entre Atlético Nacional e Inter Miami se perfila como una verdadera fiesta del fútbol. Para los verdolagas, será una oportunidad de medirse ante un rival internacional de jerarquía; para el conjunto de la MLS, un fogueo de alto nivel en un ambiente exigente. Y para Medellín, una tarde especial que quedará en la memoria de quienes llenen el Atanasio para ver en vivo a algunas de las mayores figuras del fútbol mundial.