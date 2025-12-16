El fútbol sudamericano volvió a detenerse para recordar. Chapecoense presentó su camiseta principal para la temporada 2026 y lo hizo con un mensaje que trasciende el deporte. El nuevo uniforme es un homenaje directo a Atlético Nacional, a diez años de la tragedia aérea que golpeó al club brasileño cuando viajaba a Medellín para disputar la final de la Copa Sudamericana 2016. No se trata solo de una prenda deportiva: es un acto de memoria, respeto y agradecimiento que vuelve a unir a dos instituciones marcadas para siempre por un mismo momento histórico.

La presentación del uniforme estuvo acompañada por un comunicado cargado de simbolismo y emoción. Chapecoense recordó públicamente el gesto que Atlético Nacional tuvo en los días más oscuros de su historia y lo transformó en una camiseta que acompañará al equipo durante toda la temporada 2026. Un homenaje que revive la hermandad nacida en el dolor y que hoy se celebra desde la gratitud.

Chapecoense y Atlético Nacional: una historia de solidaridad que marcó al fútbol

Para entender el alcance del gesto, es inevitable volver a noviembre de 2016. Chapecoense se preparaba para disputar la primera final internacional de su historia cuando ocurrió el accidente aéreo que conmocionó al mundo. En Medellín, Atlético Nacional respondió con uno de los actos más grandes que recuerde el fútbol moderno: solicitó a la Conmebol que el título de la Copa Sudamericana fuera otorgado a Chapecoense como homenaje póstumo.

El estadio Atanasio Girardot se convirtió en un escenario de silencio, velas y aplausos. Desde entonces, el vínculo entre ambos clubes quedó sellado como una hermandad que superó cualquier frontera deportiva. Diez años después, Chapecoense decidió devolver ese abrazo con un gesto visible, duradero y profundamente simbólico.

La camiseta 2026 de Chapecoense: un tributo cargado de significado para Atlético Nacional

El lunes, Chapecoense anunció oficialmente su camiseta número uno para la temporada 2026. El uniforme rinde homenaje tanto a Atlético Nacional como a las víctimas del accidente aéreo, coincidiendo con el décimo aniversario de la tragedia.

En su mensaje oficial, el club expresó: “En nuestros días más difíciles, el verde de nuestros colores nos unió. Diez años después, en un acto de recuerdo y respeto, la camiseta OF.1 de la temporada 2026 será un símbolo de historia y gratitud. Un homenaje a la grandeza de un club que, desde el otro lado del continente, encendió la luz que iluminó nuestro camino de regreso. Por siempre hermanos. Por siempre recordados”.

El texto resume el espíritu del homenaje: memoria activa, gratitud sincera y respeto eterno.

Un diseño histórico: el regreso de las franjas verdes y blancas

Uno de los elementos más llamativos del uniforme es su diseño. Por primera vez desde la década de 1970, la camiseta principal de Chapecoense vuelve a lucir franjas verticales verdes y blancas, un guiño directo a la historia del club y una decisión estética cargada de simbolismo.

El verde, color que comparte con Atlético Nacional, se convierte nuevamente en el eje del mensaje. Es el color que unió a ambos clubes en el momento más difícil y que hoy vuelve a representar memoria, identidad y reconstrucción.

Neto, sobreviviente de la tragedia, protagonista del lanzamiento

La presentación oficial del uniforme tuvo un protagonista especial: Neto, exdefensor de Chapecoense y uno de los sobrevivientes del accidente aéreo. Su presencia en la sesión de fotos del lanzamiento le dio al homenaje una dimensión aún más profunda.

Ver a Neto portando la camiseta 2026 conectó pasado y presente, simbolizando el camino de resiliencia que recorrió el club brasileño y reforzando el mensaje de que recordar también es una forma de seguir adelante.

Un gesto de agradecimiento que trasciende fronteras

Chapecoense dejó claro que esta camiseta no es solo un recuerdo, sino un acto de agradecimiento explícito hacia Atlético Nacional y hacia Colombia. En otro fragmento del comunicado oficial, el club señaló:

La camiseta de la temporada 2026 es un homenaje al Atlético Nacional, un club que en 2016 reafirmó su grandeza con notables gestos de solidaridad, empatía y amor al prójimo, que trascendieron fronteras y se convirtieron en parte inseparable de la historia del fútbol mundial y de la reconstrucción del Chapecoense. Además, por supuesto, de celebrar la identidad del pueblo de Chapecó.

La declaración reafirma que el gesto de Nacional no fue olvidado y sigue siendo parte esencial de la identidad del club brasileño.

Sellos conmemorativos que refuerzan la memoria

El uniforme OF.1 2026 cuenta con tres sellos especiales que consolidan su carácter conmemorativo:

En el dobladillo , un sello que simboliza respeto y recuerdo permanente.

, un sello que simboliza respeto y recuerdo permanente. Cerca del cuello , la inscripción “Forever Remembered”, en homenaje a las víctimas del accidente de 2016.

, la inscripción “Forever Remembered”, en homenaje a las víctimas del accidente de 2016. En el interior del cuello, la frase “Somos más de 11”, un mensaje que representa unión, memoria colectiva y continuidad.

Cada detalle fue pensado para que la camiseta no solo se vista, sino que cuente una historia.

Disponibilidad de la camiseta homenaje de Chapecoense

Chapecoense informó que las nuevas camisetas ya se encuentran disponibles en preventa a través de su página web oficial y que próximamente estarán a la venta en las tiendas físicas de Chapecó. El lanzamiento ha despertado gran interés, no solo entre los hinchas del club, sino también entre aficionados al fútbol que reconocen el valor simbólico del homenaje.

El fútbol como espacio de memoria y humanidad

El gesto de Chapecoense hacia Atlético Nacional vuelve a confirmar que el fútbol puede ser mucho más que competencia. A diez años de la tragedia, la camiseta 2026 se convierte en un símbolo que honra a quienes ya no están y reconoce a quienes, desde la solidaridad, ayudaron a reconstruir un club y una comunidad.

Más que un uniforme, es un mensaje eterno: hay gestos que no se olvidan y hay hermandades que el tiempo no rompe.