El Hard Rock Stadium de Miami será escenario de una auténtica fiesta del fútbol sudamericano, con el amistoso entre Argentina y Venezuela, que marcará una nueva presentación de la Albiceleste en su preparación rumbo al Mundial 2026. Con un ambiente de hermandad en La Florida, miles de aficionados de ambos países se reunirán para alentar a sus selecciones: la de Lionel Messi, que busca mantener su nivel campeón, y la Vinotinto, que inicia una nueva etapa con jóvenes promesas tras quedar fuera del camino mundialista.

Argentina vs Venezuela: horarios, países y canales para ver HOY

Colombia: 7:00 p.m. | DIRECTV

7:00 p.m. | DIRECTV Argentina: 9:00 p.m. | TyC Sports y Telefé

9:00 p.m. | TyC Sports y Telefé México: 6:00 p.m. | Sin transmisión

6:00 p.m. | Sin transmisión Miami (EE. UU.): 8:00 p.m. | VIX

8:00 p.m. | VIX Chile: 9:00 p.m. | DIRECTV

La Albiceleste, con base campeona y dudas por Messi

La Selección Argentina, vigente campeona del mundo, afronta este amistoso con el objetivo de seguir afianzando su idea de juego de cara a la defensa del título mundial. Lionel Scaloni convocó a gran parte de los campeones de Qatar 2022, incluyendo nombres como Lautaro Martínez, Julián Álvarez, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister y Enzo Fernández, entre otros.

Sin embargo, la gran novedad es la ausencia de Lionel Messi, quien fue desafectado a último momento de la concentración y podría jugar el fin de semana con Inter Miami en la MLS. La cuenta oficial de la selección confirmó la baja del capitán, decisión que habría sido consensuada con el cuerpo técnico por precaución física.

“Voy a hablar con él esta tarde y después se verá”, había anticipado Scaloni en la conferencia previa, dejando abierta la posibilidad de que el astro no estuviera disponible.

Venezuela inicia un nuevo ciclo con Vizcarrondo al mando

Del otro lado, Venezuela se presenta en Miami bajo la dirección interina de Oswaldo Vizcarrondo, acompañado por Fernando Aristeguieta y Mario Rondón en el cuerpo técnico. Este amistoso marca el inicio de una etapa de reconstrucción para la Vinotinto, que apuesta por una base joven y nuevos nombres de proyección internacional.

El equipo llega con bajas importantes, ya que varios futbolistas no pudieron viajar por problemas de visado. Aun así, el técnico busca consolidar una idea de juego moderna y competitiva para los próximos compromisos de preparación.

Antecedentes recientes entre Argentina y Venezuela

El último enfrentamiento entre ambas selecciones se dio en la eliminatoria sudamericana rumbo al Mundial 2026, cuando Argentina se impuso por 3-0 con dos goles de Lionel Messi y uno de Lautaro Martínez. Aquella victoria consolidó el dominio histórico de la Albiceleste sobre la Vinotinto y selló su clasificación como primera del continente.

La probable formación de Argentina

Pese a la ausencia de Messi, Scaloni aprovechará este partido para probar variantes y jugadores con menos minutos, pensando en la lista definitiva para el próximo Mundial.

Posible alineación de Argentina vs Venezuela:

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Marcos Senesi, Nicolás González o Nicolás Tagliafico; Enzo Fernández, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso; Nicolás Paz, Lautaro Martínez, Julián Álvarez.

DT: Lionel Scaloni.

El arquero Emiliano “Dibu” Martínez jugará pese a una molestia muscular, mientras que Giovani Lo Celso podría ocupar el lugar de Alexis Mac Allister en el mediocampo.