El futuro inmediato de Rodrigo Holgado ya no admite especulaciones. Luego de semanas de análisis interno, versiones cruzadas y expectativa por su situación deportiva, América de Cali tomó una determinación en el mercado de fichajes que marca el rumbo del atacante durante el primer semestre de 2026.

La decisión llega pese a que el delantero quedó habilitado para competir tras el fallo del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), tiene contrato vigente con el club y contaba con el deseo del cuerpo técnico de evaluarlo en competencia. Sin embargo, el contexto general llevó a un camino distinto, ya oficializado y con fechas claras.

Rodrigo Holgado no jugará en América de Cali en el 2026-1

La postura del club es concreta: Rodrigo Holgado no hará parte del plantel del América de Cali durante el 2026-1. Aunque desde lo reglamentario estaba en condiciones de jugar, la dirigencia y el cuerpo técnico coincidieron en que no era el momento adecuado para su inscripción.

La determinación se tomó tras evaluar factores deportivos, administrativos y de planificación. América optó por priorizar estabilidad en su nómina y claridad en el manejo de cupos, evitando escenarios de incertidumbre en plena competencia oficial.

Holgado, oficializado como refuerzo de Coquimbo Unido

La decisión se tradujo rápidamente en un movimiento concreto. Rodrigo Holgado fue presentado oficialmente como nuevo jugador de Coquimbo Unido, equipo del fútbol chileno al que llega en condición de préstamo.

El anuncio confirmó que el delantero tendrá continuidad fuera del país y que su paso por Chile será una etapa temporal dentro de un plan previamente trazado con el América.

Una tercera etapa en un club que ya conoce

Este regreso a Coquimbo Unido no es un salto al vacío. Para Holgado será su tercera etapa en el club aurinegro, institución en la que ya tuvo ciclos exitosos y donde logró uno de los mejores registros goleadores de su carrera.

Fue precisamente desde Coquimbo Unido que el delantero dio el salto al fútbol colombiano, fichado por el América de Cali para la temporada 2024 luego de una campaña que lo puso en el radar internacional.

El antecedente goleador que explica el acuerdo

Antes de llegar al América, Rodrigo Holgado firmó una temporada destacada en Coquimbo Unido, anotando 16 goles en 29 partidos. Ese rendimiento fue determinante tanto para su fichaje en Colombia como para que el club chileno volviera a apostar por él.

El préstamo se construyó sobre esa base: un futbolista probado en el entorno, con conocimiento del club, de la liga y con antecedentes de eficacia que respaldan la decisión.

El mensaje de respaldo del club chileno a Rodrigo Holgado

Al oficializar su incorporación, Coquimbo Unido publicó un mensaje que dejó clara la confianza en el proceso del delantero:

“Como club te acompañaremos en tu proceso, sin importar los resultados, con convicción de que nuestra Región te engrandece. Asumimos riesgos reafirmando lo que somos: una institución que cuida y respalda a quienes defienden con orgullo los colores que ganamos en cancha”.

El comunicado refleja el contexto que encontrará Holgado: respaldo institucional y un escenario propicio para recuperar continuidad competitiva.

Por qué América optó por el préstamo de Rodrigo Holgado

La salida a préstamo no fue una decisión improvisada. América de Cali evaluó varios aspectos antes de tomarla:

El tiempo sin competencia oficial , que dificultaba una reintegración inmediata.

, que dificultaba una reintegración inmediata. La necesidad de respuestas rápidas en el arranque del semestre.

en el arranque del semestre. El manejo de cupos dentro de la plantilla.

dentro de la plantilla. La planificación del mercado, ya con otros atacantes incorporados o en proceso.

En ese escenario, el préstamo apareció como la opción más ordenada y funcional para todas las partes.

Hasta cuándo jugará Holgado en Coquimbo Unido y cuándo debe volver a América

El acuerdo de cesión establece un plazo concreto. Rodrigo Holgado jugará en Coquimbo Unido hasta finales del mes de junio. Esa fecha marca el cierre del préstamo y el inicio de una nueva etapa de análisis.

Durante ese periodo, el delantero tendrá la oportunidad de sumar minutos, ritmo y continuidad en competencia oficial, factores clave para su proyección futura. Finalizado el préstamo, Rodrigo Holgado deberá regresar a América de Cali, ya que mantiene contrato vigente con el club. El retorno está programado para mediados de año, una vez concluya la cesión en el fútbol chileno.

Un movimiento que ordena el presente y cuida el futuro

La decisión oficial con Rodrigo Holgado permite al América de Cali ordenar su presente competitivo sin desprenderse de un activo contractual. Al mismo tiempo, le da al jugador un escenario ideal para competir y mostrarse.

No es un punto final, sino una pausa estratégica. El calendario ya está marcado, el mercado dejó su veredicto y el futuro de Holgado volverá a estar en discusión cuando termine su paso por Coquimbo Unido. Mientras tanto, el América avanza con claridad en su planificación y con una hoja de ruta definida.