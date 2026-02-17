En medio de un ambiente tenso y cargado de cuestionamientos, Alejandro Restrepo ya se encuentra en Montevideo junto a Independiente Medellín para afrontar el duelo de este martes frente a Liverpool FC Montevideo, correspondiente a la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026. El entrenador antioqueño, de 44 años, llega con la presión al límite tras un cierre de 2025 irregular y un arranque de 2026 que no ha cumplido las expectativas. Una derrota en territorio uruguayo podría precipitar el final de su ciclo de año y medio al frente del equipo y, de paso, activar una curiosa coincidencia con un episodio vivido cuatro años atrás.

Clima interno al límite para Alejandro Restrepo

La situación se volvió más compleja luego del empate 1-1 como local ante Deportivo Pereira, resultado que dejó al DIM con tres partidos sin ganar en casa por Liga BetPlay. Aunque en la interna del club existe un respaldo parcial hacia el estratega, la dirigencia ya le habría comunicado la necesidad de resultados inmediatos para frenar la ola de críticas provenientes de una hinchada cada vez más inconforme.

Fuentes cercanas a la institución dejan entrever que una caída amplia en Montevideo podría derivar en una decisión drástica. Incluso, algunos miembros de la junta consideran que una derrota por dos goles de diferencia también pondría punto final a su gestión. El mensaje hacia el técnico no ha sido explícito, pero sí contundente: el compromiso internacional es determinante para su continuidad.

DIM: la serie y el peso de la inversión

Desde adentro del club se considera que la inversión deportiva y el presupuesto del equipo superan a los de su rival de turno, por lo que una eliminación en esta instancia sería vista como un golpe difícil de justificar. Quedar fuera de la competencia continental en esta fase implicaría perder vitrina internacional durante el resto del año, un escenario que nadie quiere contemplar en la sede roja.

Aunque la llave tiene un partido de revancha la próxima semana en el Estadio Atanasio Girardot, en Medellín no aceptarían que la serie llegue demasiado condicionada. Un resultado abultado en Uruguay podría convertir el ambiente del estadio la próxima semana en un factor inmanejable para el entrenador. En ese contexto, a Restrepo lo sostendría un triunfo, un empate y quizá una derrota por la mínima. El margen es estrecho y obliga a ajustes tácticos urgentes, especialmente en la zona defensiva, donde el equipo ha mostrado grietas durante varios meses.

Un déjà vu que inquieta

La presión actual trae inevitablemente a la memoria un antecedente que resuena con fuerza. En febrero de 2022, cuando dirigía a Atlético Nacional, Restrepo vivió una situación casi calcada en la misma fase preliminar de Libertadores, aquella vez frente a Olimpia. Cuestionado y con el entorno enrarecido, cayó 3-1 en el duelo de ida en Asunción, resultado que marcó el principio del fin de su ciclo con el conjunto verdolaga.

El desenlace no fue inmediato. Tres días después dirigió un encuentro de liga en Bucaramanga que también terminó en derrota y, al finalizar, se le comunicó su salida. No alcanzó a estar en la revancha en Medellín, donde el equipo empató 1-1 bajo la conducción de Hernán Darío Herrera, resultado insuficiente para evitar la eliminación.

Paralelos que aumentan la tensión

En esta oportunidad, el panorama vuelve a mostrarse muy similar para el adiestrador paisa, con varios factores que se repiten y elevan la presión alrededor de su continuidad:

Cuestionamientos en su punto más alto , tanto desde la hinchada como desde distintos sectores de opinión.

, tanto desde la hinchada como desde distintos sectores de opinión. Partido de ida determinante para su continuidad en la misma fase del torneo continental.

en la misma fase del torneo continental. Juego intermedio por Liga en Villavicencio el próximo viernes , con el riesgo incluso de no llegar a dirigirlo si el resultado previo es adverso.

, con el riesgo incluso de no llegar a dirigirlo si el resultado previo es adverso. Compromiso de revancha por Copa Libertadores dentro de ocho días en el Atanasio Girardot, escenario que podría encontrar un ambiente extremadamente tenso si la serie llega condicionada.

Un cruce que puede redefinir el semestre

Más allá de los números y las comparaciones históricas, el choque ante Liverpool en Montevideo se convierte en un punto de inflexión para el proyecto deportivo del Independiente Medellín. No se trata solo de avanzar o no en la Copa Libertadores, sino de sostener un proceso que hoy camina por una cuerda delgada. Restrepo enfrenta una noche que puede redefinir su semestre —y quizá su ciclo— con la convicción de que el fútbol siempre ofrece revancha, pero también exige respuestas inmediatas cuando el margen de error se reduce al mínimo.