“Solo nacen Messi en los hombres y Linda Caicedo en las mujeres”

La frase es de Diego Fernando Vásquez, el primer entrenador que tuvo Linda Caicedo en su relación con el fútbol, quien la recibió cuando tenía apenas 5 años.

Así lo dijo en entrevista con De Grueso Calibre que se hizo hace poco más de 2 años. En ese entonces la jugadora que hoy en día descresta con la Selección Colombia, hacía parte de América de Cali. Tenía 14 años y ya figuraba entre las más importantes. ¡Fue campeona de la Liga Femenina en Colombia!

Lo que dice el primer DT en la vida de Linda Caicedo

“Tiene 14 añitos. Son talentos innatos que solo nace Messi en los hombres y Linda Caicedo en las mujeres (…). Ella acá llegó a los 5 años. La mamá la trajo. No teníamos escuela de niñas, pero la recibimos. Me decía que Linda le pateaba las ollas y los muñecos los ponía como balones. Son personas que nacen con un don y el de ella es jugar fútbol”, relató el hombre que empezó su formación en Real Juanchito, un equipo aficionado que ha tomado relevancia a partir de esta experiencia con ella.

Y lo que decía la mamá de Linda Caicedo sobre sus inicios

“Desde muy chiquita Linda pateaba el tetero, con las muñecas también hacía lo mismo. Ya cuando creció un poco más, se la pasaba jugando en las calles. Ella pedía de regalos balones y guayos, porque la verdad es que me dañaba muchos zapatos. A mí no me gustaba el fútbol, pero desde que mi hija juega, yo estoy en todas las canchas”, relató doña Herlinda Alegría.

¡Y ahora Linda Caicedo es figura a nivel nacional!

Todavía no cumplió la mayoría de edad. Pasaron menos de 3 años de esa entrevista en la que ya se hablaba del talento innato que tenía. En ese tiempo ganó un par de títulos en la Liga y jugó una final más. Pasó a ser parte de la Selección Colombia de Mayores. ¡Es titular en la Copa América! Viene de marcar un gol clave en la clasificación a la final y ahora se alista para jugar ante Brasil por el título continental.

¡Y hay más! Está lista para jugar en la segunda parte del año tanto la Copa del Mundo sub-20 como la sub-17 si es que la convocan a las dos. Luego, seguramente, vendrá una transferencia internacional y la posibilidad de estar tanto en la Copa del Mundo de Mayores como en los Juegos Olímpicos. ¡Impresionante!

La entrevista con Diego Vásquez y la mamá de Linda Caicedo (De Grueso Calibre)