Selección Colombia Femenina sub-17: listos los enfrentamientos de la segunda ronda

La Selección Colombia Femenina buscará seguir invicta en el Sudamericano sub-17 y conseguir uno de los cupos al Mundial de la India.

Se definieron los horarios para los enfrentamientos que tendrá la Selección Colombia Femenina sub-17 en el cuadrangular de la segunda ronda del campeonato a la cual clasificó invicta, después de hacer 12 puntos de 12.

Colombia junto a Brasil fueron los mejores equipos de la ronda de grupos y las selecciones que más goles anotaron. La ‘Tricolor’ logró anotar 15 goles.

+¿Morelos podría ser el máximo goleador de la Europa League?

+Copa Sudamericana: La Equidad y Junior confirmaron sus nóminas

Programación Sudamericano sub-17 Femenino

Colombia vs. Paraguay: 13 de marzo de 2o22 (6:30 p.m.)

Colombia vs. Chile: 16 de marzo de 2022 (2:00 p.m.)

Colombia vs. Brasil: 19 de marzo de 2022 (6:30 p.m.)