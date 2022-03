Selección Colombia Femenina sub-17 clasificó invicta y espera rival

La Selección Colombia Femenina logró su cuarta victoria consecutiva en el Sudamericano sub-17 y logró clasificar invicta a la siguiente fase.

La ‘Tricolor’ derrotó a la Selección de Uruguay en su último partido de la fase de grupos en el torneo que se disputa en en el sur del continente. Con gol en los últimos minutos de Karla Torres Colombia se quedó con el invicto y el puntaje perfecto en el Sudamericano Femenino de la categoria sub-17.

El equipo dirigido por Carlos Paniagua clasificó en el primer lugar del Grupo A junto a su similar de Chile después de conseguir 12 puntos y 15 goles y solo 1 en contra en la primera parte del campeonato.

Colombia junto a Brasil fueron las selecciones más destacadas de la fase de grupos, aún queda un cupo para los cuatro clasificados que buscarán uno de los tres cupos al Mundial de la India que se jugará en el mes de octubre. Argentina y Paraguay lucharán por el segundo lugar del grupo B.

Resultados de Colombia en el campeonato

Colombia vs. Perú 7-0

Colombia vs. Chile 3-1

Colombia vs. Ecuador 4.0

Colombia vs. Uruguay 1-0