No se logró la hazaña: Colombia se quedó con el subcampeonato

Se jugó la final de la Copa América Femenina en Bucaramanga, donde Brasil sumó otro título a su palmarés a pesar del buen partido de ‘La Tricolor’.

Luego de un campeonato muy emocionante, con una actuación impecable de la Selección Colombia Femenina a lo largo de todas las rondas, finalmente la suerte no estuvo de lado de las colombianas y el campeonato se quedó con Brasil. Una acción desde el punto penal terminó definiendo las acciones a pesar de lo parejo que estuvo el compromiso.

+ El codazo, la halada de pelo y el penal que el VAR no revisó en el Colombia vs. Brasil

Colombia aprovechó el acompañamiento de las 25.000 personas que se hicieron presentes en el Alfonso López de Bucaramanga para volcar la cancha a su favor, por lo que a pesar del poderío de las brasileñas, en la mayoría del tiempo de juego hubo dominio de las locales, pero no hubo efectividad en ataque y al final todo fue para el cuadro de visita.

La acción que desequilibró todo fue sobre la primera media hora de juego, cuando Brasil atacó y la defensa colombiana se desordenó. Manuela Vanegas terminó derribando a Debinha en el área y sin lugar a algún tipo de reclamos, se pitó penal sin necesidad de revisar en el VAR. La misma Debinha se encargó de ejecutar y marcó el 1-0 que terminó siendo definitivo.

Para la segunda mitad, Colombia pasó unos minutos de agobio donde Brasil se acercó al segundo, pero con el pasar de los minutos se adueñaron del balón y las oportunidades, pero no hubo una acción clara para empatar. Linda Caicedo intentó en varias acciones en velocidad, pero no logró pasar ante las defensoras rivales, Catalina Usme con remates desde afuera que se controlaron por la portera: al final el empuje no alcanzó.

Las dirigidas por Nelson Abadía no empañaron su actuación en esta Copa América con este partido, aunque el título no se quedó en casa, el rendimiento siempre se mantuvo por lo alto y llenaron de orgullo a unos aficionados que llenaron canchas en Cali, Armenia y Bucaramanga. Final 1-0 y la Selección Colombia se quedó con el subcampeonato.