¿Habrá o no Liga Femenina en Colombia para el segundo semestre?

En Asamblea de dirigentes la Dimayor finalmente definió lo que pasará con la Liga Femenina en el segundo semestre del 2022.

Una nueva disputa se presentó en las últimas semanas sobre el tema de la realización de la Liga Femenina que según Fernando Jaramillo sí se iba a realizar, aunque sería solo de tres meses ya que América y Deportivo Cali tendrán participación en la Copa Libertadores en el mes de octubre; esta confirmación fue dada por dirigente el 5 de junio en la previa a la final del campeonato en el primer semestre.

Al pasar un mes se confirmó que no habrá campeonato femenino para el segundo semestre y que las jugadoras no tendrán competición alguna. Según se conocieron las causas de que la Liga no se lleve a cabo serán la falta de recursos económicos y de organización que llevó a varios equipos a tomar la decisión de no participar.

Hasta hace pocas horas se había hablado de torneo en la que participarían pocos equipos, pues habían confirmado su interés de participar, pero finalmente varios se bajaron de la idea y no habrá fútbol femenino.

+Así sería la nueva camiseta de la Selección Colombia

+Copa América Femenina: los canales que transmitirán los partidos de la Selección

En Colombia se viene jugando la Liga Femenina desde 2017 y se esperaba que en 2022 fuera el año en el que se pudieran celebrar dos torneos, pero finalmente los clubes no tendrán equipos en esta disciplina.

Cabe resaltar que el primer torneo del año fue el más largo hasta el momento, tuvo 17 equipos que disputaron una fase de todos contra todos y que además el actual campeón rompió récords de asistencia en la gran final contra su rival de patio. América de Cali será el único equipo que podrá decir que logró la estrella del 2022 en el fútbol femenino colombiano.