Gustavo Petro: felicitaciones a la Selección y lo que dijo de la Liga Femenina

Gustavo Petro ultima detalles para su posesión como nuevo presidente de la República de Colombia, la cual será este 7 de agosto en la Plaza de Bolívar.

“Espero al pueblo bogotano y colombiano, este 7 de agosto en el centro de Bogotá. Cada plaza y plazoleta del centro tendrá una explosión de cultura y de alegría. Todas las calles, plazas del centro se llenarán del propietario del Estado: el pueblo”, escribió el presidente electo en su cuenta de Twitter.

Y es que en las ultimas horas, uno de los temas que se volvió tendencia en el país fue el fútbol femenino tras la clasificación de la Selección Colombia a la Copa América Femenina que se disputa en nuestro país.

Las nuestras derrotaron 1 – 0 a Argentina con gol de Linda Caicedo y ahora espera por Brasil o Paraguay en la gran final. No obstante, no todo es felicidad, pues a pesar de que las delegaciones femeninas estarán en el Mundial sub – 17, sub – 20 y de Mayores, es triste decir que no habrá liga femenina en nuestro país.

Uno de los que se refirió al respecto fue Gustavo Petro, quien aún no ha nombra su ministro (a) del deporte, quien será vital en el mejoramiento del deporte femenino en el país.

¡FELICITACIONES!

De verdad, verdad.

Poder a la mujer. pic.twitter.com/TFlPOa8zDr — Gustavo Petro (@petrogustavo) July 26, 2022