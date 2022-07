Alarma encendida con Catalina Usme para la final

Catalina Usme, la capitana y referente de la Selección Colombia Femenina, terminó la semifinal y fue llevada a una clínica en Bucaramanga. ¿Qué le pasó?

La imagen de ella tendida en el suelo adolorida tras el pitazo final en el duelo ante Argentina no fue algo casual. Era un dolor real. Intenso. A la capitana la golpearon en una acción de juego y por eso no pudo hacer parte de manera efusiva de la clasificación a la final. A 5 días de ese partido por el título, está muy adolorida. Tanto así que se decidió que no se quedara con el grupo al final del juego, sino que fuera trasladada a una clínica.

La noticia de Catalina Usme que confirmó Nelson Abadía

En diálogo con DirecTv a la salida de la rueda de prensa, el DT de la Tricolor confirmó que Catalina Usme estaba en una clínica por un fuerte golpe en su empeine. Al presentar un fuerte dolor, se decidió que era lo mejor en el momento. Queda el último reto. Ella es pieza clave. De acá en adelante se tomarán los cuidados necesarios, pensando en que pueda llegar en las mejores condiciones posibles a ese compromiso ante Brasil o Paraguay.

¡Y no es la única! La otra confirmación que hizo Nelson Abadía es que Daniela Montoya está resentida en los isquiotibiales. Ella es otra pieza clave en los planes de la Tricolor. Con ella también se tomarán importantes medidas. Lo que viene es una final. Una parte de los objetivos se cumplieron. La Selección Colombia ya está en la final, los Juegos Olímpicos y el Mundial. Queda el sueño del título. Depende de un último triunfo.

Los datos de Catalina Usme

La capitana de la Tricolor es, entre otras, la goleadora histórica de la Selección Colombia (38 tantos), también de la Liga Femenina en Colombia (55) y lo fue de la Copa América 2018 (9). En la actual edición lleva un gol. Se lo hizo a Chile. Está a la expectativa de poder jugar la final para ir por más.

La confirmación sobre Catalina Usme (DirecTv Sports)