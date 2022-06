Andrés Usme y el título de América: “No alcanzamos a dimensionar lo que hicimos”

Segunda coronación en la Liga BetPlay Femenina para América de Cali y nuevamente con Andrés Usme al mando. ¡Y este ganando un clásico en la final!

Es algo histórico para el club y el fútbol femenino en Colombia como tal. Delante de más de 35 mil aficionados en el Pascual Guerrero, el cuadro escarlata logró una coronación impresionante que tuvo tales palabras de parte del DT en la rueda de prensa tras el festejo.

Lo que dijo Andrés Usme del título de América de Cali en 2022

– “Hoy ganó el fútbol femenino. Gracias a Dios América tiene su segunda estrella. Con nuestra casa y con nuestra gente pudimos gritar campeonas, pero más allá de eso, el que ganó fue el fútbol femenino en general. Hubo un marco espectacular. No podía ser mejor, contra el rival de patio. No alcanzamos a dimensionar lo que hicimos hoy, con el fulgor de la celebración. No sabemos cuándo vamos a volver a estar en una instancia como esta”.

– “Agradecimientos infinitos a la institución que nos acogió a pesar de no ser del Valle del Cauca. Hoy me siento un valluno más porque tengo sentido de pertenencia y con la institución que nos vio crecer y consolidarnos en un proyecto que ha sido maravilloso desde el primer día. Y a la familia Gómez Giraldo porque en ningún momento he sentido de parte de ellos duda de que el fútbol femenino para nosotros es importante. Siempre han querido tener un equipo competitivo y hoy estamos celebrando la segunda estrella”.

– “La clave del título fue el gol de Fabiana Yantén en Palmaseca. Ese fue el gol del título, no solo porque descontó un marcador que era grande para una final sino porque nos dio la sensación de que no estábamos jugando el fútbol que era de nosotros. Nos devolvió la confianza y las ganas de venir a nuestra casa por el título. Yo no me puedo llevar el crédito. Sería absolutamente injusto. Cuento con un equipo de trabajo impresionante, desde los directivos hasta el utilero. Somos una familia. No les dije nada especial. El trabajo que hemos hecho, lo que ellas han construido con el paso del tiempo y ellas desde que salimos de Palmaseca se encargaron de darse esa motivación necesaria para llegar hoy a romperla en nuestro estadio. No teníamos otra opción que salir con todo por el resultado. Fue una final de altibajos. Los espectadores se llevaron un gran espectáculo y eso es lo que nos tiene que quedar”.

La rueda de prensa de Andrés Usme con América de Cali campeón (Dimayor)