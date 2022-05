Wilmar Roldán, para muchos, el mejor árbitro que hay en el fútbol colombiano, y en el más reciente juego de Copa Libertadores marcó un récord al pitar su partido 100 en el torneo continental.

En honor a ello, atendió a Win Sports, teniendo en cuenta que los árbitros hablan muy poco con los medios de comunicación. Allí también habló sobre su ausencia al Mundial de Catar 2022 y su respuesta fue bien crítica.

“Es algo inexplicable, no encontramos razón, aunque hay un trasfondo. En Colombia se muere más la gente de envidia que de cáncer y por ahí va la cosa, entonces no permiten que uno haga las cosas para no igualar el récord de nadie”, Dijo Roldán, quien a sus 42 años le dice adiós a los mundiales de futbol.

Sobre su récord en la Libertadores dijo que “es una felicidad y un sueño. Cuando empecé, quería pitar partidos de Copa Libertadores y eso me hace muy feliz. Estoy agradecido con Dios y la gente que creyó en mí”.

Finalizó hablando sobre el respaldo que ha sentido en algunos jugadores. “Ellos siempre votan por el mejor árbitro y han hecho que yo gané este premio durante 10 años. Ellos saben que yo puedo dejar pasar alguna patada, pero no dejo pasar los gritos y las malas palabras, siempre les pido respeto”.